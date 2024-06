Koeman dispara a Laporta y al Barça por su cuidado a los jugadores

Frenkie de Jong no jugará la Eurocopa de Alemania con Holanda y Ronald Koeman, el seleccionador neerlandés, tiene claro quién es el culpable, Joan Laporta y el Barça. No deja dudas el ex entrenador culé que su centrocampista estrella no esté en Alemania en este torneo es culpa de las prisas y pocas precauciones que ha tomado el club blaugrana con su jugador, forzándole cuando éste tendría que haber parado durante más tiempo.

«Hemos llegado a la conclusión de que incluso en las próximas tres semanas De Jong no estará completamente recuperado. Tiene un historial con esta lesión. Su club se arriesgó antes y ahora tenemos que pagar el precio», así de claro, contundente y ciertamente duro se mostraba al respecto Koeman, que tiene claro que el Barça no tuvo que forzar la maquinaría con De Jong pese a que deportivamente le necesitaron, aspecto por el cuál ahora no podrán contar con él en el país para este Eurocopa.

Koeman añadía más y era más concreto, descartando por completo la posibilidad de que De Jong estuviera a lo largo del torneo con la selección de Holanda debido a las pruebas realizadas y los resultados de éstas: «No ha jugado ningún partido ni lo hemos visto de la forma más positiva de lo que podría ser. Las pruebas han demostrado que todavía no está en condiciones. Te das cuenta de que no está al cien por cien y que no está en condiciones de jugar al máximo nivel las próximas tres semanas. Puedes mantenerlo aquí, pero no tiene mucho sentido».

La verdad es que no ha sido una temporada sencilla para Frenkie de Jong en el Barça. El tobillo y las lesiones le han perseguido durante todo el año, tanto que hasta en tres ocasiones ha tenido que parar por lo mismo. La primera fue el pasado septiembre y tras ésta llegaron dos más, siendo la última en el choque ante el Real Madrid en el Clásico del Santiago Bernabéu.

Desde aquel último traspié, donde prácticamente el propio Barça se despedía de la temporada, De Jong no ha jugado ni un solo minuto, recuperándose de puertas para adentro, apartado del grupo. Pese a esto, el centrocampista se veía con opciones de llegar en condiciones para la Eurocopa, aunque a las primeras de cambio, y tras él mismo reconocer que existían buenas sensaciones, las pruebas médicas determinaron que no, que debía parar, y se baja de la concentración, muy a pesar de Koeman.

«Estoy triste y decepcionado por no poder llegar a la Eurocopa. Hemos hecho todo lo posible en las últimas semanas, pero desafortunadamente mi tobillo necesita más tiempo», reconocía en sus redes sociales Frenkie de Jong, una vez que se hacía pública la noticia, comunicándose con los aficionados de la Oranje: «Es un sueño y el mayor honor representar a tu país en una fase final. Vistiendo la camiseta naranja, cantando el ‘Wilhelmus’ y sintiendo el apoyo de todo el país. Pero ahora yo, como toda la legión naranja, animaré a nuestro equipo desde la barrera. Vamos muchachos».