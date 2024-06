Flick veta la salida de Lewandowski y pide al Barcelona el fichaje de Goretzka

Hansi Flick ya está tomando sus primeras decisiones al frente del Barcelona. El técnico alemán ha vetado la salida de Lewandowski, al que considera un jugador imprescindible en su proyecto y ha elaborado su lista de fichajes encabezada por Leon Goretzka, centrocampista del Bayern de Múnich que acaba contrato en 2026.

El traspaso de Lewandowski este verano era una de las opciones que manejaba Joan Laporta para hacer caja y liberar masa salarial. El delantero polaco, que cumplirá 36 años en agosto, cobrará la próxima temporada en el Barcelona 16 millones netos gracias al contrato creciente que le firmó el club azulgrana para arrebatárselo al Bayern. Esa losa económica era la que Laporta y sus asesores pretendían evitar con la salida de Lewandowski a la que se ha opuesto con firmeza Hansi Flick.

𝗘𝗹 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗮 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗶 𝘀𝗶 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮 𝗼𝗳𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝗮𝗯𝗶𝗮 📲 https://t.co/dADg6fKPPR pic.twitter.com/j7MyrjfOVe — Eduardo Inda (@eduardoinda) November 14, 2023

De su mano, Lewandowski firmó en el Bayern la mejor temporada de su vida con 41 goles en la Bundesliga el año de la pandemia. Fue de largo el mejor futbolista del mundo, decisivo en el mítico 8-2 de los bávaros al Barcelona y en el sextete de títulos del club alemán en aquella temporada especial sin público en las gradas. No hubo Balón de Oro, que habría sido para Lewandowski sin ningún género de dudas. Y aquel Bayern lo dirigía precisamente Hansi Flick.

El entrenador alemán sabe que necesitará un núcleo duro dentro del vestuario del Barcelona al menos en la temporada de su aterrizaje y en ese rol, además de su puesto de goleador de oficio, encaja a la perfección un tipo veterano como Robert Lewandowski. Lo mismo que una de sus primeras peticiones, el centrocampista alemán del Bayern Leon Goretzka.

Goretzka es prioritario

En su día, allá por 2018, estuvo en la agenda del Barcelona pero el Bayern estuvo más rápido y se lo llevó. Ahora Goretzka no es aquel todocampista imponente de la temporada del sextete, pero sigue siendo un jugador fiable y que soporta a la perfección la presión de la élite. Ya no es intocable en el equipo bávaro, aunque juega tantos minutos como el que más, pero el Bayern no cierra las puertas a su traspaso.

Goretzka, que termina contrato en 2026, tiene 3o años y el portal especializado Transfermarkt le atribuye un valor de mercado de 30 millones de euros, una cifra que «hace 25 años» como diría Xavi el Barcelona pagaría sin pestañear, aunque en los delicados tiempos que corren para las arcas de can Barça esos números pueden ser palabras mayores.

Hansi Flick sabe perfectamente dónde se mete. Su agente, Pini Zahavi, que también representa a Lewandowski, es amigo personal de Laporta. En alguna de las conversaciones que ha mantenido tanto con el presidente del club azulgrana como con Deco el técnico alemán ya ha sido informado de la situación financiera del club y de que no podrán hacer grandes desembolsos por jugadores, al menos si no se cierran antes ventas importantes.

En ese capítulo Hansi Flick sabe que entre Araujo, De Jong, Raphinha y Ferran Torres hay que sacar al menos dos traspasos porque el club necesita tanto hacer caja como aligerar la masa salarial, especialmente tras el veto del técnico a la salida de Lewandowski. Su planificación de la plantilla y la pretemporada comenzará esta misma semana porque el técnico alemán sabe que no hay tiempo que perder.

Laporta utiliza la celebración de la Champions femenina para justificar el despido de Xavi https://t.co/I4peowgKCj — okdiario.com (@okdiario) May 26, 2024

En la Eurocopa el Barcelona podría intentar pescar algún refuerzo, aunque siempre a sabiendas de su inferioridad económica frente a los grandes trasatlánticos del fútbol europeo. No será fácil para Laporta y Deco, atados de pies y manos por la quiebra técnica del club azulgrana, dar a Hansi Flick los refuerzos que ha pedido el técnico alemán, aunque ambos saben que si la próxima temporada se tuerce, ya no tendrán el escudo de Xavi y que todas las miradas, y las iras, de la afición culé se volverán al palco.