Goretzka calienta el partido contra el Barça y provoca a Lewandowski

Barcelona y Bayern de Munich se enfrentan este miércoles en la quinta jornada de la Champions League y el conjunto azulgrana no depende de sí mismo. Los de Julian Nagelsmann ya están clasificados para la próxima ronda, pero tratarán de confirmar en el Spotify Camp Nou su primer puesto del grupo. Leon Goretzka, uno de los jugadores más importantes para el esquema de los alemanes, ha querido hablar sobre este importante choque y no ha dudado en lanzar un pequeño dardo a su ex compañero Robert Lewandowski.

“Lewy estaba muy mimado en el Bayern por el hecho de llegar siempre, al menos, a octavos de final o más lejos, pero ahora ya no podemos tenerlo en cuenta”, comentó el mediocentro alemán. Y es que el delantero polaco ha puesto de su parte para que el club azulgrana no quede eliminado a las primeras de cambio en la Champions League como ya ocurrió la temporada pasada, pero en Europa los errores se pagan y salvo un milagro, los de Xavi Hernández jugarán la Europa League por segundo año consecutivo.

Goretzka ya ha avisado al conjunto azulgrana y buscarán la victoria a toda costa para certificar ese ansiado primer puesto y evitar a los grandes cocos de los demás grupos: “Cuando te enfrentas al Barcelona en el Camp Nou, no importa que sea un partido amistoso o una final de la Champions. Siempre será un partido espectacular que estemos deseando que llegue lo antes posible. Y está claro que haremos todo lo posible para ganar”.

Los de Xavi Hernández encadenaron tres tropiezos consecutivos frente a los bávaros y, posteriormente, contra el Inter de Milán, por lo que su presencia en los octavos de final se contempla como un acto heroico. Para ello dependen de que el Viktoria Plzen, último del grupo con cero puntos, gane en el Giuseppe Meazza a los italianos, algo que parece muy complicado, por no decir imposible. A su vez, deberían vencer también al que ha sido uno de sus grandes verdugos en Europa en los últimos años.