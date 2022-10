Xavi Hernández se pronunció antes del partido que medirá al Barcelona con el Athletic. El técnico reconoció que deben mantener las buenas sensaciones del pasado jueves, pero reveló que habrá cambios en su once, debido a la «fatiga» de varios de los futbolistas. Además, en una semana trascendental, señaló que no piensa en el duelo ante el Bayern y que no prioriza, dadas las pocas oportunidades que tienen de pasar en Champions, sino que únicamente piensa en el partido ante el equipo de Valverde.

Athletic

«Pensamos que va a ser un rival muy difícil, muy intenso y muy agresivo en la presión. Valverde es un técnico más ofensivo que Marcelino y pensamos que nos apretarán. Trabajan muy bien tácticamente. Tengo una consideración muy alta de Valverde y pienso que nos pondrán las cosas muy difíciles. Es un partido complicado».

Once

«Vamos a hacer cambios porque entiendo que hay fatigas. Hay molestias y la idea es darles la continuidad a muchos que merecen, pero hay fatigas y va a ser un partido intenso».

Dembélé

«La idea es la misma. No abrimos tanto por banda y el perfil de Ansu y de Ousmane es más de abrir y encarar. Nos provoca más pérdidas, pero él lo tiene que intentar. Yo le obligo a que haga el uno contra uno pese a que pierda balones. Ansu, Ferran y Raphinha son distintos a él. Es un jugador diferente, pero seguirá siendo importante».

De Jong

«Es muy bueno en defensa, pero puede llegar al área y ser mejor en ataque, ser diferencial. Tiene que tener continuidad en eso. Tiene que ser importante. Frenkie me gusta y tiene un potencial tremendo. Veo que disfruta con el fútbol de cara y hay que ponerlo de cara de interior y de pivote. Juegue donde juegue será importante».

Juego

«Muchos momentos hemos hecho grandes partidos y grandes partes. Si haces un análisis, hemos estado bastante bien y hemos competido contra todos los rivales. Nos acercamos a lo que queremos, aunque la perfección no existe. Pero hay que acercarse tanto de juego como de resultados».

Gavi

«Es un futbolista extraordinario y único en su especie. Se perfila bien, llega al área, tiene gol… es una maravilla y tiene 18 años. Gavi y Pedri se asemejan a Iniesta y a mí. Pero sin ánimo de comparar. Tienen un futuro prometedor. Son dos garantías de éxito».

Marcos Alonso

«No descubro nada. Es rápido, gana duelos, elige bien con balón la salida, es zurdo… Es importante. Tiene agresividad en el uno contra uno y es atento. Juega a un nivel extraordinario».

Ernesto Valverde

«Nosotros valoramos mucho lo que hizo. Otra cosa es el entorno. Es un entrenador espectacular. Sin estridencias, educado, imagen intachable, para mí es un ejemplo. Hizo un trabajo excelente. En las opiniones no entro».

Ansu Fati

«No tengo titulares ni suplentes y más esta temporada. Tengo 26 futbolistas que tienen mucho nivel y que compiten entre ellos. Vamos a elegir en base al partido. Todos son importantes y útiles. Ansu también, porque marca diferencias».

Pablo Torre

«Me gustaría que jugase, pero por molestias y prevención hicimos los cambios medio obligados. Era un buen momento para que saliera pero hay competencia y elegimos jugadores en otra posición. Es paciencia. Entrena bien y seguro que llegará su momento».

Alivio

«Aquí siempre hay tensión. Es el Barça, tienes que ser competitivo. Hay muchas expectativas y hay que seguir. Mañana viene el Athletic y nos lo va a poner muy difícil. Hay que ganar y generar esas sensaciones que generamos contra el Villarreal».

Planteamientos

«Es distinto al Villarreal. Pueden cambiar, pero nos centramos en cómo atacar y cómo defender. Haremos cambios porque el calendario lo requiere. Vamos a variar el equipo y ponerles en dificultades. Hemos pasado vídeos de cómo atacarles y haremos lo posible para ganarles».

Piqué

«Animado, contento, haciendo grupo… Está bien. Está cohesionando al grupo y está bien».

Íñigo Martínez

«Tienen grandes centrales. Tiene una capacidad física importante, salida de balón importante y es un buen central. Pero no sólo él. Tienen una línea defensiva muy fuerte».

Pedri

«Intento dar descanso a la mayoría y él es fundamental. Entiende todos los conceptos que queremos. Es esencial. Es difícil darle descanso, pero lo intentamos porque el calendario es muy extenso».

Lewandowski

«No tiene nada que ver. Ha marcado goles con todos los compañeros. Hace goles él solo, sin ayuda de nadie. Es espectacular y se entiende con todos. Con cualquiera que juegue».

Ferran

«Es una evidencia que está mejor. Viven del gol y cuando llevan partidos sin marcar la confianza baja. Le ha venido muy bien el gol del Bernabéu y el otro día que hizo un partidazo. No deja de trabajar, no le valoramos sólo por el gol. Marque o no marque le tenemos una valoración muy alta».

Koundé central

«Puede jugar de lateral. Depende del partido y del momento. Ahora tenemos aún ausencias en defensa, cuando no las tengamos podrá jugar allí de nuevo».

Busquets – De Jong

«Cambia más en función de cómo juega el rival. Hay en momentos en los que el pivote está marcado, el otro día no. Hay que hacer coberturas, la salida de balón, tiene que organizar la presión… y en eso Busi es un máster. Roba mucho y sabe dónde estar. Es muy importante. Igual que Frenkie, juegue donde juegue».

Balón parado

«Cada día antes del partido las preparamos. cuesta marcar, pero tenemos que sacar más provecho. Hay que mejorar».

Rotaciones

«No hay titulares ni suplentes. Hay jugadores del Barça y estamos enfocados en mañana, no podemos pensar en lo que viene. Mañana hay tres puntos de oro. Cuando acabe, pensaré en el miércoles».

Defensa

«Nos gusta tomar riesgos y hay que ganar los duelos atrás. El otro día fue un gran partido de la línea defensiva».

Kessié

«La competencia es la que marca los equipos. Es importante, no baja la guardia y está siendo un gran profesional».