La última rajada de Rossi contra Márquez: «Quiso destruirme para quedarse con mi sitio»

Valentino Rossi y Marc Márquez han firmado una de las mayores rivalidades de la historia de MotoGP. El año 2015 fue la gota que colmó el vaso en la relación entre los más grandes de la historia, con permiso de Ángel Nieto y Giacomo Agostini. El Doctor no olvida lo que sucedió aquella temporada en la que Jorge Lorenzo se acabó llevando el título, dejando al italiano sin su décimo trofeo que le acusa de querer robarle su sitio en la categoría reina.

Vale culpa a Márquez de no haber conquistado el campeonato del mundo aquella campaña y asegura que el ilerdense le culpa de algo que no sucedió. Todo empezó en el GP de Malasia de 2015 con la famosa patada del Doctor al español que todo el mundo vio menos él. En una entrevista reciente, el ex piloto de MotoGP remueve el pasado y habla de lo sucedido con el piloto de Repsol Honda aquel año.

«En Malasia, Márquez me molestó toda la carrera, intentó derribarme y después le apreté y nos tocamos. Dice que le di una patada, pero no se la di. De todas formas, se cayó y después de la carrera fui a ver a los comisarios y pensé que le harían salir último, pero en lugar de eso me retrasaron a mí al último puesto de la parrilla después de que él me hubiera arruinado la penúltima carrera del campeonato del mundo», comentó.

Durante su paso por el podcast Passa dal BMST contó su conversación con los comisarios en Malasia tras su famosa patada a Márquez: «Les dije: ‘Mirad, va a venir a Valencia, va a estar detrás de Lorenzo y va a dejar que Lorenzo gane. No querían creerme. Era una situación que los comisarios y todo el mundo tenía que gestionar mejor, por mí y por el campeonato».

«Márquez me hizo perder el Mundial»

Rossi desvela que después de lo ocurrido coincidieron en la misma sala y tuvieron una charla: «En Malasia estábamos en la misma habitación y le dije: ‘¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Te estás creando una imagen de mierda. Sólo vas a ser recordado por esto hagas lo que hagas. ¿Vale la pena arruinarte para hacerme perder el Mundial?’ Me miró en silencio, sin decir una palabra… Qué desagradable».

«Márquez, después de ser rivales en la pista, decidió hacerme perder el Mundial dejando ganar a otro que ni siquiera era su compañero de equipo. De hecho, era mi compañero de equipo. Se inventó excusas, diciendo que yo le había hecho algo, pero la realidad era simplemente que para él yo era el que había que destruir, el mito que había que destruir para que pudiera llegar a ser lo que yo era y quedarse con mi sitio», añadió El Doctor.

«Eso no se ha visto nunca, que un piloto, sobre todo un campeón, corra para hacer ganar a otro. Fue un momento muy malo. No me dio la oportunidad de luchar por el título con Lorenzo hasta el final. En un año estelar en el que podría haber sido por décima vez campeón del mundo. Me impidió poner la guinda al pastel de mi carrera», agregó.

Rossi no olvida

En última instancia, Rossi ha reconocido que tiene una espinita clavada con lo sucedido ese año y asegura que todavía no lo ha conseguido olvidar: «Esa es una mancha que nunca desaparecerá. Si ahora pienso en esas tres carreras de 2015, tengo exactamente la misma sensación que cuando crucé la línea de meta. Han pasado ocho años, pero sigue siendo una herida muy profunda en la que pienso demasiado».

«Después, afortunadamente, he hecho muchas otras cosas en mi carrera que me hacen feliz. Pero eso sigue siendo algo feo. Lo malo es que era algo ya previsto, es decir, sabías que iba a hacer eso, pero la organización no pudo controlarlo. Podrían haberlo hecho mucho mejor», concluyó.