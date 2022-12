La relación entre Marc Márquez y Valentino Rossi hace tiempo que está rota, y el ilerdense asegura que no hay posibilidad de reconciliación con el italiano. Todo estalló tras la famosa patada del Doctor al español en el GP de Malasia 2015, un año en el que Rossi y Lorenzo se estaban jugando el título mientras que las opciones del de Honda eran mínimas. Aquello hizo estallar toda la tensión que había entre ambos y, aunque ahora Vale ya está retirado, el piloto de Cervera no contempla la reconciliación.

«Ahora hay buen rollo. Con el que te estás jugando el campeonato o la posición, te lo vas a encontrar en cada carrera. No tienes nada en contra de él, pero tienes esa tensión», comenzaba diciendo Márquez sobre la relación entre los pilotos. Este año ya se ha visto ese buen rollo entre Bagnaia, Quartararo y Aleix Espargaró, los tres hombres que han luchado por el título durante casi todo el 2022.

Seguidamente, Márquez se pronunció sobre Rossi durante una charla con Joaquín en su programa El Novato en el trazado de Jerez. «Me llevo de puta madre con él», ironizó el español para luego explicar que «esto es como un divorcio, según a quien escuches, te crees una versión u otra. No hay buenos ni malos. Pasó lo que pasó y ya está. Hubo una tensión y explotó». El piloto de Repsol Honda acusa a Valentino de querer calentar el ambiente «porque no tenía la misma velocidad que Lorenzo».

«Cuando eres Messi, no buscas el contacto, no buscas que se caliente el partido. Porque eres el mejor. Cuando ya te ves con un poquito de inferioridad, vas buscando que el ambiente se enrarezca un poco. Pasó un poco lo mismo en ese final de campeonato, en el que fue donde explotó todo. Jorge Lorenzo tenía más velocidad que él. Buscó que el ambiente se calentara porque no tenía la misma velocidad que Lorenzo. Y al final ganó la velocidad», explica el ocho veces campeón del mundo.

Por último, ante la pregunta de una posible reconciliación con Rossi, Márquez fue muy tajante: «No. Yo lo respeto mucho por lo que ha hecho por el motociclismo. Ha traído mucha afición y eso es bueno, pero de ahí a lo que ha pasado…». Aquella patada fue la gota que colmó el vaso. No obstante, el catalán intentó enterrar el hacha de guerra y le tendió la mano, pero el Doctor no quiso estrecharle la mano.

Márquez se sincera con Joaquín

Durante el programa, Joaquín y Márquez tuvieron una charla distendida y hablaron también de las lesiones que han sufrido ambos a lo largo de su carrera. Marc se sinceró con el futbolista del Betis y repasó cómo fueron aquellos momentos tras la caída en Jerez que le ha llevado por el camino de la amargura todos estos años.

Pero no todo fue hablar, también hubo tiempo para correr. El seis veces campeón del mundo de MotoGP le tenía preparada una sorpresa al de El Puerto de Santa María: un casco y un mono igual que el suyo pero con el nombre del jugador. Ambos se enfundaron los guantes, se colocaron el mono y el casco y saltaron a la pista con la Honda para rodar por el circuito de Jerez.