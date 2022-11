Márquez prueba el combustible renovable de Repsol en el Jarama

Marc Márquez estrenó el combustible renovable de Repsol en el trazado madrileño del Jarama. El biocombustible entrará a formar parte del Mundial de MotoGP en 2024. A partir de ese año, los tanques de gasolina de las motos de la categoría reina deberán llenarse con un mínimo del 40% del combustible de origen no fósil, hasta alcanzar el 100% en 2027.

El ocho veces campeón del mundo saltó a la pista del Jarama con la RC213V-S, una moto de similares prestaciones a su MotoGP, propulsada por el biocombustible fabricado por Repsol. Tras rodar 12 vueltas, el ilerdense se mostró bastante contento con los resultados y aseguró que si no se lo llegan a decir «ni lo noto». «La verdad es que estoy un poco sorprendido, porque siempre que pruebas una cosa por primera vez. Siempre hay cositas, pero en este caso, si no me lo dicen ni lo noto».

«He notado que va bien. En las pruebas se nota cuando la carburación va bien o no, si la moto sube bien de vueltas y, sobre todo, si arriba, que es cuando más necesitas la potencia, hay potencia o puede llegar al limitador. Lo cierto es que se llegaba bien, así que las prestaciones son muy buenas y si no me dicen que ha habido cambios en el combustible, ni lo habría notado», comentó Marc Márquez.

«Me he fijado en cómo sube de revoluciones el motor y el primer golpe de gas. Va suave y el motor se siente libre. Seguro que en 2023 pulen detalles», añadió el piloto de Repsol Honda antes de deshacerse en elogios hacia el circuito del Jarama, un trazado que le «encanta». «El trazado me encanta. No me gusta, me encanta. Evidentemente, no puedes ir al límite porque hay escapatorias que, en moto, teniendo en cuenta cómo ha evolucionado todo, están muy cerca. Pero en lo que es el trazado, me encanta. Me encantan los circuitos que siguen la montaña, lo natural, y las curvas peraltadas. Es muy técnico», explicó.

Por su parte, Dolores Cárdenas, máxima responsable en Diseño de Producto en el Repsol Technology Lab, comentó: «Nuestro biocombustible lo habíamos probado en el CTR de Móstoles con nuestro motor monocilíndrico en el banco de pruebas como el que hay en Saitama. Es la primera vez que lo vemos en pista y con Marc. Estamos muy contentos. La clave de este combustible es que no se nota que lo llevas en las prestaciones, la diferencia está en cómo lo producimos, más sostenible».