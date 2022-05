Día histórico en MotoGP. El número más importante de la historia del campeonato ha sido retirado. El 46 ya es eterno, no volverá a verse en el Mundial, pertenece única y exclusivamente a la leyenda del motociclismo Valentino Rossi. Este sábado ha tenido lugar el homenaje a Il Dottore en el que Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, le ha entregado el número 46 al italiano en un emotivo acto celebrado en la recta de Mugello.

«Muchas emociones vividas en tantos años en Mugello. Siempre ha sido emocionante correr aquí y la primera vuelta del domingo por la mañana, en el warm up, era una emoción muy grande. Gracias. Ha sido precioso este acto y una pena que no hubiera podido correr tres o cuatro años más en Mugello, pero me dolía ya la espalda y las rodillas, señal inequívoca de que ya era mayor», decía Rossi con una sonrisa de oreja a oreja entre los aplausos de la grada y algunos pilotos de MotoGP como Bagnaia, Mir y Rins que no dudaron en presenciar el acto en primera persona.

El homenaje no podría haberse celebrado en un lugar mejor. Mugello ha sido su jardín durante muchos años. El nueve veces campeón del mundo se ha mostrado muy emocionado tras ver como retiraban su número 46 para siempre. Aunque, como bien ha reconocido Jorge Lorenzo durante la retransmisión, «no creo que nadie se hubiese atrevido a llevar el 46 de Valentino Rossi».

The ultimate honour for the ultimate rider 💪

The #46 has officially been retired and will now forever mean @ValeYellow46 💛#MotoGP pic.twitter.com/4JbjZkREkq

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 28, 2022