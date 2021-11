Valentino Rossi recibió el premio MotoGP Leyenda de manos del CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, durante la gala de los FIM MotoGP Awards. No hacía falta que ningún premio lo confirmara, El Doctor es el mejor piloto de la historia del motociclismo y se llevó una despedida a la altura del mito que ha forjado. El fin de fiesta en Cheste fue una auténtica locura.

El gran premio de la Comunidad Valenciana se convirtió en un continuo homenaje al mejor piloto de todos los tiempos. Nueve títulos, 115 victorias y 235 podiums entre todas las categorías le meten directo en el Salón de la Fama del motociclismo junto a otras leyendas como Giacomo Agostini, Ángel Nieto, Mick Doohan o Kenny Roberts, entre muchos otros.

El espectáculo no acaba aquí porque Rossi no se va del todo. Deja de ser piloto para ayudar a los jóvenes talentos desde el pit lane. Valentino contará con su propio equipo en MotoGP, el Sky Racing Team VR46. Hasta ahora estaba presente tanto en Moto2 como en Moto3 (Team Bardahl VR46 Riders Academy) y el próximo año dará el salto a la categoría reina.

Luca Marini, su hermano, y Marco Bezzecchi formarán el duo de pilotos en su estreno en MotoGP. Aunque el plan de Vale tras la retirada no acaba ahí. De momento será jefe de su propio equipo en MotoGP donde correrán con una Ducati. Como piloto ha dejado una huella imborrable haciendo historia en cada carrera con el número 46, y ahora busca transmitir esa experiencia a los jóvenes talentos para llevarlos a lo más alto.

Además, otro de los principales motivos por los que se retira es para dedicarse a su familia ya que va a ser padre junto a su actual pareja, la modelo Francesca Sofia Novello. Rossi no quiere perderse ni un momento de esta nueva etapa tan bonita que comienza y por eso ha decidido dar por terminada su carrera.

