El actor alemán Daniel Brühl fue el invitado del martes en El Hormiguero, donde acudió a promocionar su nueva película ‘La puerta de Alcalá’. Durante su paso por el programa que presenta Pablo Motos reconoció ser hincha del Barcelona y hablando de la situación de la entidad aprovechó para dejarle un pequeño recado a Xavi Hernández, nuevo técnico del conjunto azulgrana, por las nuevas normas implantadas en el vestuario.

«Casi no vengo porque Xavi me dijo de no venir a El Hormiguero», dijo Brühl después de confesar que «nací en Barcelona, crecí en Alemania y ahora me he mudado con mi familia a Mallorca». El recado del alemán al preparador catalán fue muy aplaudido en el plató. Este mensaje llega justo después de que Gerard Piqué negara que Xavi fuese el culpable de su ausencia en este mismo programa.

«Xavi ni sabe que he cancelado lo de El Hormiguero», reconocía Gerard Piqué en su canal de Twitch. La del programa de Antena 3 no es la única ausencia destacada del central azulgrana en un evento extradeportivo, ya que tampoco estuvo en la presentación de las Finales de la Copa Davis en Madrid. Cuando le preguntaron al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por ello dejó entrever que no pudo acudir porque Xavi se lo había impedido.

El técnico del Barça quiere poner un poco de orden dentro del vestuario para intentar reconducir la situación. Una de las normas es el control de las actividades extradeportivas. Según esto los jugadores pueden tener otras actividades que no estén relacionadas con el fútbol, siempre y cuando no afecten a su rendimiento al tener que viajar o dedicarle muchas horas. Para poder hacer viajes particulares tendrán que contar con el permiso del entrenador, y en este caso parece que Xavi no dio su aprobación al viaje de Piqué, uno de los capitanes del equipo.