Tragedia en Serbia: muere un entrenador de 45 años en pleno partido de Primera División

Tragedia, conmoción y luto en Serbia. Mladen Zizovic, entrenador bosnio del FK Radnicki 1923 de la máxima categoría del fútbol serbio, murió ayer a los 45 años tras sufrir un paro cardíaco cerca del área técnica cuando daba instrucciones a los jugadores en el minuto 22 del encuentro que disputaba su equipo frente al Mladost.

El personal sanitario trató de reanimar al técnico sobre el terreno de juego, pero las maniobras de reanimación no dieron resultado y fue necesario trasladarle urgentemente al hospital. Pocos minutos después se confirmó la fatídica noticia del fallecimiento del entrenador, lo que provocó una profunda consternación. El partido, que había continuado tras el traslado urgente del técnico al hospital, fue finalmente detenido cuando se supo la muerte de Zizovic y la reacción de los futbolistas ante la noticia lo expresó todo.

Mladen Žižović, the manager of Radnički 1923 in the Serbian league, passed away after suffering a heart attack in the 22nd minute of the away match against Mladost Lučani. Here, the players are being informed of his passing.pic.twitter.com/lKFAtdn8OR — Total Football (@TotalFootbol) November 4, 2025

«La Federación Serbia de Fútbol ha recibido con profundo pesar e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnički 1923, Mladen Zizovic, quien falleció durante el partido de la Superliga Mozzart Bet de Serbia entre el Mladost y el Radnicki 1923 en Lucani. Su prematura partida representa una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística», expresión la Federación serbia en un comunicado horas después.

Mladen Zizovic, nacido el 27 de diciembre de 1980 en Trebinje, se desempeñó principalmente como centrocampista ofensivo en su etapa como jugador. Inició su carrera en el FK Radnik Bijeljina y posteriormente destacó en el FK Zrinjski Mostar, donde se consolidó como uno de los pilares del equipo y se ganó el reconocimiento de todos. También tuvo pasos por clubes como Borac Banja Luka y el FK Sloboda Tuzla, acumulando una sólida experiencia en la Premier League de Bosnia y Herzegovina.

Tras su retirada como futbolista, Zizovic inició su carrera como entrenador, mostrando rápidamente cualidades tácticas y liderazgo. Comenzó dirigiendo al FK Radnik Bijeljina, con el que logró buenos resultados en competiciones nacionales e internacionales. Luego asumió cargos en equipos como Zrinjski Mostar y Sloboda Tuzla, continuando su crecimiento dentro del fútbol bosnio. Después dio el salto a Serbia dirigiendo al FK Radnicki 1923, club que ahora está de luto por su trágica y repentina muerte.