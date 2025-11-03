Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise de Champions League. El Atlético de Madrid - Union Saint Gilloise corresponde a la jornada 4 de la Champions League y se jugará en el Metropolitano El Atlético de Madrid tratará de ganar para enderezar su rumbo en la Champions League

El Atlético de Madrid afronta un partido importantísimo para sus intereses en la jornada 4 de la fase de la Champions League después de haber arrancado con mal pie. Los hombres del Cholo Simeone tendrán que imponerse al Union Saint-Gilloise para tratar de sumar tres puntos y seguir escalando puestos en la clasificación de la máxima competición continental. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este partidazo que protagonizarán los colchoneros y que se jugará en el Metropolitano.

Cuándo se juega el partido de Champions League Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise

El Atlético de Madrid recibe al Union Saint-Gilloise en el Metropolitano para disputar el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de la liga de la Champions League. Los colchoneros no han empezado de la mejor manera en la máxima competición continental, ya que cayeron en Anfield ante el Liverpool y en el Emirates contra el Arsenal. Eso sí, los pupilos del Cholo Simeone consiguieron ganarle al Eintracht de Frankfurt y ahora esperan poder lograr un triunfo ante el combinado belga, que sólo ha sumado tres puntos al igual que los rojiblancos.

Horario del Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise de la Champions League

La UEFA ha programado este emocionante Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League para este martes 4 de noviembre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este apasionante duelo en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones de ambos conjuntos para que el choque pueda comenzar con total normalidad y puntualidad en el Metropolitano.

Dónde ver el Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país de forma íntegra todos los encuentros que se disputen en la máxima competición continental. Este Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise, partido de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League, se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que destacar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol europeo para disfrutar de todo lo que suceda en el Metropolitano.

Además, todos aquellos hinchas del cuadro dirigido por el Cholo Simeone y amantes del fútbol europeo en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también tendrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan ver todo lo que ocurra en la capital de España.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información previa a este apasionante duelo de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Una vez termine el encuentro Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise publicaremos la crónica y también las reacciones relevantes que lleguen desde el Metropolitano.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise

Todos aquellos aficionados del conjunto rojiblanco que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partido de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con el Metropolitano para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise

El Estadio Metropolitano, ubicado en el barrio de San Blas – Canillejas, será el recinto donde se celebre este apasionante Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Este recinto deportivo se convirtió en la casa de los colchoneros allá por el año 2017 después de que dejaran atrás el Vicente Calderón. Tiene un aforo para 70.000 espectadores y se espera un ambientazo en este campo que formará parte del Mundial 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

La UEFA ha designado al árbitro noruego Espen Eskas para que imparta justicia en este Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. El holandés Pol van Boekel estará a los mandos del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si se le escapa alguna a su compañero, avisarle y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará instalado en la banda del Metropolitano.