El Cataluña – Palestina en el limbo a 14 días de jugarse: sin estadio y sin entradas a la venta

Cataluña y Palestina se tienen que enfrentar el próximo 18 de noviembre en un amistoso, pero a dos semanas de la supuesta celebración de ese encuentro de fútbol, el partido ni tiene estadio ni tampoco entradas. Nadie sabe nada de este partido que forma parte de una gira internacional que hace la selección de Palestina -ya eliminada de la clasificación al Mundial 2026- y que también incluye un encuentro contra el País Vasco unos días antes.

A dos semanas de que se suponga que se tiene que jugar el partido, no hay nada que indique que finalmente se vaya a disputar. No hay estadio, cuando parecía que sería el Olímpico de Montjuic el que albergaría este amistoso sin valor futbolístico. Tampoco hay entradas a la venta y sólo quedan 14 días para que se juegue.

La Federación Catalana nunca llegó a oficializar la celebración de este Cataluña – Palestina, pero sí que se habló de que estaba todo listo y de que se haría el 18 de noviembre. Antes, el día 15, Palestina jugará contra la selección del País Vasco en San Mamés, un duelo que sí es seguro. Todo se produjo en un contexto de fervor por apoyar a Palestina por el conflicto que había abierto con Israel.

A esas dos semanas, no hay rastro del amistoso entre Cataluña y Palestina. La Federación Catalana no anuncia nada e incluso organizaciones propalestinas -como ACTxPALESTINE- piden explicaciones para saber la razón por la que no hay ningún avance. Sin estadio es imposible que haya partido y lo más curioso es que en la web del Ayuntamiento de Barcelona sí figura que el ese partido se va a jugar en el Olímpico de Montjuic el 18 de noviembre a las 18:30 horas.

Así, el consistorio de la capital catalana, propietaria del estadio, sí da por hecho que se jugará, pero no hay promoción del partido, tampoco hay entradas a la venta y la Federación Catalana, que es la organizadora de este duelo, en ningún momento dijo que fuera a ser en el Olímpico de Montjuic. Un lío descomunal que deja este amistoso en el limbo.

Además, coincide que ese día 18 de noviembre, España se mide ante Turquía en el último partido de clasificación para el Mundial 2026. El encuentro se jugará en Sevilla, a cientos de kilómetros de Barcelona, pero supone una evidente coincidencia voluntaria para intentar eclipsar un duelo con el otro. Cabe recordar que el encuentro entre Cataluña y Palestina es amistoso, sin carácter oficial, principalmente porque el combinado catalán no es oficial.

La situación en Cataluña contrasta con la que ocurrió en el País Vasco, cuando se vendieron más de 30.000 entradas en pocas horas en un encuentro que se jugará el día 15 en San Mamés.