Cataluña pretende eclipsar el España-Turquía de noviembre con un amistoso contra Palestina

Cataluña tiene la idea de disputar un amistoso contra Palestina en el próximo mes de noviembre y eclipsar así el España-Turquía que se disputa el día 18 de ese mismo mes con motivo de la clasificación para el Mundial 2026. La Federación Catalana de Fútbol pretende utilizar ese parón internacional para disputar este amistoso ante Palestina en un partido que tendría un gran «componente político y sentimental».

La Generalitat y la Federación Catalana de Fútbol (FCF) están evaluando la viabilidad de organizar un partido amistoso entre las selecciones masculinas de Cataluña y de Palestina, que se disputaría en el parón de selecciones del mes de noviembre. Esa ha sido la confirmación que ha dado este jueves su seleccionador.

El seleccionador catalán, Gerard López, ha reconocido este jueves en el acto de presentación del calendario de la FCF para la temporada 2025-26 que, pese a que todavía no se ha cerrado un acuerdo para disputar el partido, ya ha contactado con algunos jugadores para conocer su disponibilidad.

«Ayer me llamó el presidente de la FCF (Joan Soteras) y me dijo que todavía no era oficial, pero que puede serlo dentro de pocos días», ha afirmado el seleccionador Gerard López, que ha reconocido que existe «el handicap de que los clubes no tienen obligación de dejar jugar a los futbolistas», pero que los jugadores «sí tienen la potestad de intentar presionar a sus equipos».

Un partido que podría ser colocado en la fecha del 18 de noviembre, día en el que España se mide a Turquía en La Cartuja de Sevilla con motivo de la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Cataluña pretende con este movimiento eclipsar a la selección española en Barcelona con un movimiento totalmente político

Gerard López también ha señalado que un Cataluña-Palestina «sería un partido con un componente sentimental y político muy grande», por lo que entiende que se esté buscando un estadio con un aforo como el del Estadio Olímpico de Montjuic. Si se confirma, será el segundo amistoso de la selección de Palestina en suelo española, ya que el 15 de noviembre se medirán a la selección vasca en San Mamés.