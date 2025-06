Cataluña quiere selecciones independientes y van a verla menos personas que un partido de Tercera División

Pinchazo total de las selecciones catalanas de fútbol. Los partidos de Cataluña, tanto masculino como femenino, han resultado totalmente intrascendentes para el público catalán. Ni tuvo éxito en las audiencias ni los aforos en los estadios fueron relevantes. Y eso que fueron dos encuentros, pero ambos fueron seguidos por muy poca gente, demostrando que a día de hoy en Cataluña no hay ningún interés en las selecciones catalanas.

Las imágenes hablan por sí solas. La Federación Catalana decidió hacer dos encuentros amistosos -intrascendentes en el plano futbolístico, ya que no es un combinado oficial- por el 125 aniversario de la fundación de esta Federación. De ahí, que se hayan jugado dos duelos, uno del combinado masculino y otro del femenino. Con escasa atención por la propia afición catalana.

En el encuentro Cataluña – Chile femenino, el Johan Cruyff -estadio del filial del Barcelona, así como de su equipo femenino- registró un aforo de 3.000 espectadores en un estadio con capacidad para 6.000 personas. Es decir, acudieron a ver el partido un 50% de los que podían ir. Además, este duelo fue emitido por TV3, cadena pública catalana, en directo y las audiencias fueron muy bajas. Tan sólo registró un 8,3 de share, menos incluso que lo que dio en audiencia la misa de Monserrat que se hizo ese mismo día.

Se da la circunstancia de que prácticamente a la misma hora que se jugaba ese Cataluña-Chile, a pocos kilómetros de diferencia, se jugaba un encuentro de la Tercera División (Tercera RFEF) entre el Badalona y el Girona B. Ganó el filial del Girona y en el estadio de Badalona hubo también algo más de 3.000 espectadores. Ese encuentro (correspondiente a los playoffs de ascenso a Segunda RFEF) se disputó entre equipos de ¡quinta categoría del fútbol español!

Algo similar al combinado femenino pasó en el partido masculino de Cataluña, que se disputó el miércoles anterior, el 28 de mayo, también en el Johan Cruyff, aunque en ese caso con Costa Rica como rival. Sí tuvo más gente viendo el partido in situ, pero el estadio del Barça tampoco se llenó, con un dato de 5.352 espectadores. No se vendieron todas las eentradas,pese a que era un buen partido, contra un rival con nombre, mundialista. Y ni con esas.

En resumen, las dos selecciones catalanas no interesan ni a los propios catalanes, que no son capaces de llenar un campo de 6.000 personas y que además en audiencia tampoco triunfan, pese a que sus partidos se emitieron en TV3, la cadena televisión pública catalana. Un pinchazo que deja claro que a día de hoy las selecciones de Cataluña de fútbol no interesan.