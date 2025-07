La elegante respuesta de Alcaraz a Kyrgios: «Es gracioso viniendo de él…»

El sube y baja de la rodilla de Ferrero desde el banquillo reflejó la puesta en escena de su pupilo. Con momentos arriba y otros abajo. Se terminaron imponiendo los primeros y Carlos Alcaraz, después de aplacar los martillazos de Struff, selló (6-1, 3-6, 6-3, 6-4) su billete a octavos de final en Wimbledon. Resolvió el murciano la trampa planteada por el alemán con un gran servicio, golpes planos y buen juego de red.

Responde Struff al arquetipo de buen tenista sobre la hierba, pero no le alcanza para superar a un Alcaraz cada vez más maduro en el pasto. El alemán da fe de ello. Este Carlitos juega con mayor control que al que se enfrentó en 2022 también en Wimbledon. Aquella batalla se extendió hasta los cinco sets y más de cuatro horas. Sabía Alcaraz que la empresa de este viernes no sería sencilla ante el veterano tenista, pero lo solucionó mejor que por aquel entonces.

Tras salir indemne de los martillazos de Struff, Alcaraz hizo lo propio con la reciente y feroz crítica de Kyrgios. Un tenista cuya condición se acerca inexorablemente a la de extenista que da que hablar cuando entre sus manos tiene un micrófono en lugar de una raqueta. La última función de su circo está directamente relacionada con el murciano y la manera que tiene el murciano de enfocar su carrera deportiva.

«Elijo a Sinner porque a Alcaraz le encantan las chicas. Podría distraerse, salir demasiado de fiesta. Mientras, Sinner es más estable» aseguró Kyrgios sobre Alcaraz. A lo que Carlitos, tirando de elegancia, respondió tras vencer a Struff. «He visto sus comentarios, son graciosos viniendo de él… No me sorprende nada. Cada uno tiene su punto de vista», inició el murciano su intervención.

«Hemos visto estos años que Sinner siempre tiene menos altibajos que yo. Siempre he dicho que es algo que voy trabajando, pero Jannik no tiene tantos altibajos. Siempre juega un muy buen tenis desde el principio hasta el final y a mí me cuesta un poco, no tiene nada que ver con el mundo de la noche, aunque obviamente me gusta disfrutar. Pero obviamente son comentarios graciosos con los que me río de vez en cuando», añadió.