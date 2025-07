Bolaños también ocultó al juez que estuvo con Begoña Gómez y la asesora en un acto de Pedro Sánchez

El ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, no le dijo al juez Juan Carlos Peinado que coincidió con Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez contratada como directora de Programas de la Presidencia del Gobierno, en un acto con Pedro Sánchez. Fue, en concreto, en la presentación del libro del presidente del Gobierno, Tierra Firme, que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2023. Begoña Gómez asistió acompañada de Álvarez y se sentaron en las primeras filas, prácticamente al lado de Bolaños. El ministro conocía a la asesora de ocasiones anteriores.

El pasado 24 de junio, el juez Peinado elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que proponía investigar a Bolaños por la contratación de esta asesora. El magistrado considera que el ministro, que está aforado por razón de su cargo, habría cometido un delito de malversación de caudales públicos, al conocer y no impedir que Cristina Álvarez desempeñase tareas para las actividades privadas de la mujer del presidente del Gobierno, especialmente para su cátedra de la Complutense. También señala un delito de falso testimonio.

«Poquitas veces»

En su comparecencia ante el juez Peinado, Bolaños admitió haber coincidido con Cristina Álvarez «muy poquitas veces». En concreto, citó dos ocasiones: el acto de presentación de la candidatura de Pedro Sánchez para las elecciones generales de 2019 y en el tanatorio por el fallecimiento del padre de Begoña Gómez.

Sin embargo, OKDIARIO ya reveló otra ocasión en la que el ministro coincidió con la mujer del presidente y su asistente.

Se trató de la presentación del proyecto Los carteles de la guerra, de la Fundación Pablo Iglesias, vinculada al PSOE, en colaboración con Google Arts and Culture, que tuvo lugar en julio de 2022. El acto fue promocionado por el propio Ministerio de la Presidencia, incluyendo fotografías en las que Begoña Gómez posa con el ministro.

Se da la circunstancia de que sólo un mes después de ese evento, Google se encargó de montar el software de Begoña Gómez a través de una de sus empresas colaboradoras, Making Science. En diciembre de ese mismo año, el gigante tecnológico firmó un acuerdo para patrocinar la plataforma que estaba poniendo en marcha la esposa de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense.

Preguntado en concreto por este acto, Bolaños se limitó a decir: «No recuerdo ni haber estado yo en ese acto». La comparecencia del ministro estuvo plagada de evasivas, como apreció también el propio juez.

Con el rector

Además, el ministro también fue preguntado expresamente por el juez Peinado por las ocasiones en las que había coincidido con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache.

El ministro sólo mencionó una: la entrega de despachos a fiscales, que tuvo lugar en diciembre de 2023. Pero aseguró rotundo que no le había visto más veces.

«¿Conoce usted a Joaquín Goyache?», le preguntó Peinado. «Sí, le conozco», afirmó Bolaños. «¿De qué le conoce?», se interesó el juez. «De un acto que se celebró en la Universidad Complutense en la que entregamos despachos de fiscales si no recuerdo mal y él era el rector e hicimos ese acto en el paraninfo de la Universidad Complutense y ahí nos conocimos». «¿No ha vuelto a verle en ninguna otra ocasión?», prosiguió el instructor. «No, no he vuelto a verle», contestó rotundo Bolaños. También negó que hubiera entablado con el rector algún tipo de «relación de amistad, enemistad o de cualquier otra índole». «No hemos vuelto a tener ningún contacto, ninguna relación», zanjó Bolaños.

OKDIARIO reveló que Bolaños había coincido en otra ocasión con Goyache. Fue el 15 de diciembre de diciembre de 2021, con motivo de un acto de «reconocimiento» de cinco rectores de la Complutense «represaliados durante el franquismo». El ministro posó incluso con el rector, e intervino en el evento. El acto figura en la agenda de La Moncloa, y fue documentado por el Ministerio de la Presidencia.

Ese acto tuvo lugar el 15 de diciembre de 2021, una fecha relevante pues apenas unas semanas antes fue cuando Cristina Álvarez, directora de Programas de La Moncloa al servicio de Begoña Gómez, realizó las gestiones que Peinado considera claves para sostener el posible delito de malversación.

«Colaboradora» de la cátedra

La figura de Cristina Álvarez saltó al primer plano al conocerse un correo remitido por ella a uno de los patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva, que dirigía Gómez en la Complutense, en el que le instaba a seguir patrocinándola.

«Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», escribía la directora de Programas de la Presidencia del Gobierno.

Desde entonces, se ha confirmado su vinculación con la mujer de Pedro Sánchez en sus actividades privadas para la Complutense y el Instituto de Empresa. En su declaración ante el juez, la propia Cristina Álvarez admitió que se ocupaba de los asuntos «privados y públicos» de la esposa del presidente del Gobierno, afirmando que debía llevar su «agenda institucional» pero también «privada».

Este periódico ha ido revelando distintas imágenes en las que se ve cómo Álvarez ha ejercido de secretaria personal de Begoña Gómez desde su llegada a La Moncloa, en julio de 2018.

La asistente fichó por Moncloa tras ganar Pedro Sánchez la moción de censura en junio de 2018. Apenas un mes después, el 16 de julio, ya estaba trabajando para la mujer del presidente. Fue la propia Begoña Gómez, con la que mantenía una estrecha relación desde que trabajaron juntas en la consultora Inmark, la que se puso en contacto directo con ella mediante una llamada telefónica ofreciéndole un puesto «de confianza». La esposa del dirigente socialista alegó que «le habían comentado que podía tener una persona de confianza y asesoramiento, y que le gustaría que fuera ella».