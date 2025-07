Llega el sábado 5 de julio, el penúltimo para las celebraciones del MADO 2025 que desde finales de junio ha llenado la capital de color, fiestas, música, diversidad y muchos momentos reivindicativos. Sin embargo, el gran día del Orgullo Gay llega hoy, en forma de la manifestación estatal y de la que te ofrecemos a continuación, todos los detalles.

La ciudad se convierte en un escenario a cielo abierto desde la mañana hasta bien entrada la madrugada. Junto a la mencionada manifestación, tenemos la propuesta de Familias con Orgullo en Plaza del Rey, y también como no, los beats más potentes en la Puerta del Sol, y conciertos y actuaciones que son las más esperadas como la de Chanel, que seguro que desatará la locura con sus ritmos y esperamos, con su hit de Eurovisión 2022, SloMo. No será sin embargo la única. El programa del Orgullo para este 5 de julio es de los más complementos y nosotros te ofrecemos una guía para que no te pierdas nada.

Programa Orgullo Madrid 2025, sábado 5 julio: todos los eventos y actos de hoy

El acto más importante del Orgullo LGTBIQ+ 2025 arranca a las 19:00 en la Glorieta de Atocha y recorrerá el Paseo del Prado hasta la Plaza de Colón. La manifestación estatal, convocada por FELGTBI+ y COGAM, es la movilización por la diversidad más grande de Europa y una de las más significativas del mundo.

Bajo el lema 20 años avanzando en derechos: Ni un paso atrás, la marcha conmemora dos décadas de matrimonio igualitario en España y reclama medidas urgentes contra los discursos de odio y la regresión legislativa. Es una cita para alzar la voz, compartir el orgullo y reafirmar el compromiso colectivo con la igualdad. Un acto multitudinario, abierto y festivo al que está invitada toda la ciudadanía.

Familias con Orgullo, diversión para todos en Plaza del Rey

La manifestación del orgullo gay, centra la programación de hoy sábado 5 de julio, pero lo cierto es que la jornada arranca por la mañana con una propuesta pensada para los más pequeños y sus familias. De 11:00 a 14:00, la Plaza del Rey se llena de talleres, juegos, cuentacuentos y actividades creativas que visibilizan la diversidad familiar. Entre las propuestas destacan los juegos gigantes de madera, el taller Haz tu varita, sesiones de Fast & Fun, cuentacuentos que promueven el respeto y la feria del libro infantil.

El gran final llega con el concierto de La Chica Charcos, un espectáculo fresco y lleno de humor que conecta con peques y mayores. La entadra es libre

Escenario Plaza Pedro Zerolo

El Orgullo de Chueca se despide de las celebraciones en la Plaza Pedro Zerolo con una noche cargada de emociones, talentos drag y espíritu festivo. Desde las 20:00 hasta la medianoche, el escenario Pedro Zerolo ofrece esta potente programación:

20:00 – Cabaret La Nuit (presentado por Libertad Montero y Vedette Deivis)

(presentado por Libertad Montero y Vedette Deivis) 21:00 – Maravillas Pride

22:00 – Delirio Stars Night

23:00 – Clausura del escenario con:

con: 23:05 – D-Nixs 23:15 – Lucía Fernández 23:30 – Fran Bardón 23:45 – Cissy



Escenario Plaza de las Reinas

La Plaza del Rey continúa apostando por el talento diverso y femenino en una noche que va del pop a la electrónica. A partir de las 20:00, esta es la programación:

20:00 – Silvina Magari (presentadora)

(presentadora) 20:30 – BITA

21:10 – Simétrica

21:50 – María Isabel

22:30 – Chezz

23:00 – Fiesta Fluide Scape Party con: DJ Palo Elvirus Emi Rap Yelenoz Eskarnia Erre Jodr Nola Bio Sorny Zeka

con:

Escenario Puerta del Sol

El epicentro urbano del Orgullo explota esta noche con una mezcla de electrónica, beats latinos, pop alternativo y techno queer. Esta es la potente agenda para hoy en Puerta del Sol:

20:00 – Shanis (presentadora)

(presentadora) 20:35 – Iza TKM

21:40 – MJ Nebrada

22:40 – La Joaqui

23:10 – Miss Bashful

23:30 – Engalanan B2B Wicboyx

00:30 – Fucknormal

01:30 – Olvido

Escenario Plaza de España

La Plaza de España se convierte hoy en el templo del talento iberoamericano. Desde el Master Pride Festival hasta la gala Orgullo Latino, la programación se extiende hasta las 2:30 de la madrugada:

20:00 – Artista por confirmar

21:00 – Master Pride Festival

22:00 – Gala Orgullo Latino presentada por Mariana Stars, con: 22:00 – Ballet del Orgullo 22:15 – Tav Lust 22:30 – José Alfredo 22:45 – Ezio Oliva 23:00 – Pamela Rodríguez 23:15 – Artista por confirmar 23:30 – Lucas Curotto 23:45 – Artista por confirmar 00:05 – Christian Chávez 00:30 – Ana Bárbara feat. Falete 00:45 – Mariana Stars 01:00 – Chanel 01:15 – Psicosis Gonsales

presentada por Mariana Stars, con: 01:30 – Fiesta Elevated

Flashback Pride Edition en Etnia Club

De 00:00 a 07:00, la sala Etnia Club acoge una de las fiestas más esperadas por el público lésbico: Flashback Night Edition, organizada por Fulanita de Tal. Con María Isabel</strong en directo y DJs como Fulanita DJ, Chos, Anni Frost, No Soy DJ, Nacho López y Javi Sánchez, la noche se alarga hasta el amanecer con hits del pasado, reguetón y libertad total.

Cómo moverte hoy por Madrid

Debido a la manifestación y los numerosos eventos, se recomienda usar el transporte público y evitar el vehículo privado. Estas son las estaciones más cercanas:

Atocha (salida manifestación): Atocha Renfe, Antón Martín

Atocha Renfe, Antón Martín Colón (fin manifestación): Colón, Serrano, Alonso Martínez

Colón, Serrano, Alonso Martínez Plaza Pedro Zerolo: Chueca

Chueca Plaza de España: Plaza de España

Plaza de España Plaza del Rey: Banco de España

Banco de España Puerta del Sol: Sol (metro y Cercanías)

Sol (metro y Cercanías) Etnia Club: Nuevos Ministerios o Santiago Bernabéu

El Orgullo Gay se prepara para su despedida. Pero no pienses que con la manifestación acaba todo. Como puedes ver, muchos son los eventos programados para el día de hoy dentro del Programa del Orgullo Gay del 5 de julio, y queda también la gran despedida. El cierre de fiesta programado para mañana 6 de julio.