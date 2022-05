Chanel Terrero está viviendo uno de los momentos más bonitos a nivel personal pero, sobre todo, está brillando con luz propia en el ámbito profesional. Y siendo honestos, no es para menos. El año 2022 empezó para ella de una manera muy especial: cumpliendo un sueño como es ganar el ‘Benidorm Fest’.

Su canción ‘SloMo’, su puesta en escena y su carisma hicieron posible que la joven consiguiera el pase directo a Turín para representar a España en ‘Eurovisión 2022’. Un proyecto al que, desde el primer instante, se enfrentó con muchísimas ganas, orgullo y, sobre todo, ilusión. Pase lo que pase el próximo 14 de mayo, Chanel Terrero siempre será una de las grandes representantes de nuestro país en el certamen musical.

Qué significa ‘SloMo’

La canción de Chanel se titula ‘SloMo’ pero, ¿cuál es su significado? En realidad es una abreviación de ‘Slow-motion’, acción en la que se basa el estribillo de la canción. Algo en lo que quiso incidir la artista en sus actuaciones, incluyendo la semifinal y la Gran Final del ‘Benidorm Fest’. Por lo tanto, es algo que probablemente también tenga presente en Turín.

La artista, además, siente que ‘SloMo’ tiene una estrecha relación con el empoderamiento, ya que su letra está repleta de energía. En una entrevista con ‘Buenísimo bien’, la joven se sinceraba al respecto: “La canción no la he escrito, pero la interpreto. La siento como una fiesta, da igual como seas, como da igual si estás en chándal o divina de la muerte montada en tacones, que cuando salgas a bailar te sientas empoderada”.

Quién compuso la canción

La canción ‘SloMo’, con la que Chanel representará a España en ‘Eurovisión 2022’ fue creada por un sello internacional de primer nivel. Debemos tener en cuenta que, entre los compositores del tema vencedor del ‘Benidorm Fest’ se encuentran Leroy Sánchez y Keith Harris. Por lo tanto, son dos grandes compositores de la industria musical a nivel mundial.

De hecho, Harris ha sido productor de reconocidos artistas como Nicki Minaj, Madonna o, incluso, Britney Spears. Por lo tanto, estamos ante grandes referentes de la música por ser auténticos iconos feministas no solamente sobre los escenarios, sino también fuera de ellos. Así pues, ‘SloMo’ no podía haber sido creada por mejores manos.

Cómo se llama Chanel

La artista es popularmente conocida como Chanel aunque, en realidad, su nombre completo es Chanel Terrero Martínez. Su precioso nombre se debe a que su madre siempre se ha considerado una fan absoluta de Coco Chanel, por lo que no dudó un solo segundo en que su hija se llamara de esa manera.

De dónde es Chanel

La ganadora de ‘Benidorm Fest’ nació el 28 de julio de 1991 en La Habana (Cuba). Con tan solo cuatro años, Chanel viajó junto a su familia hasta Barcelona, donde estableció su residencia. Con el paso del tiempo, y al ser consciente de que su pasión era la música y el mundo de la interpretación, la joven se muda a Madrid.

Es entonces cuando tiene la oportunidad de participar en varias series como ‘El secreto de Puente Viejo’, ‘Centro médico’, ‘Gym Tony’ y ‘Perdóname Señor’, incluso en el largometraje ‘El rey de La Habana’. No es ningún secreto que Chanel lleva muchísimos años formándose para llegar a cumplir grandes sueños como es representar a España en ‘Eurovisión 2022’.

Qué dicen las casas de apuestas sobre Chanel

Desde que se conoció que la artista iba a representarnos en el certamen musical que se celebrará en Turín, muchos han tenido claro que Chanel tiene muchas papeletas para llevarse el micrófono de cristal. Actualmente, ostenta el puesto número 5 en apuestas. La gran mayoría de apostantes cree que Kalush Orchestra, representantes de Ucrania, serán los vencedores de esta edición.

En segunda posición tenemos a Mahmood & Blanco con ‘Brividi’, representantes de Italia, mientras que en tercera posición se sitúa la apuesta de Suecia: Cornelia Jakobs con ‘Hold Me Closer’. Finalmente, en el cuarto puesto, tenemos a Sam Ryder (Reino Unido) con ‘Space Man’. ¡Son grandísimas propuestas!

Letra de ‘SloMo’

Let’s go

Llegó la mami La reina, la dura, una Bugatti

El mundo ‘tá loco con este body

Si tengo un problema, no es monetary

Les vuelvo loquito’ a todos los daddie’

Voy siempre primera, nunca secondary

Apena’ hago doom, doom con mi boom, boom

Y le’ tengo dando zoom, zoom on my yummy

Y no se confundan, señora’ y señore’

Yo siempre estoy ready pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una, no hay imitacione’ (na, na)

Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo (yeah)

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo (yeah)

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo

Te gusta to’ lo que tengo te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Ponte salvaje, na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (y no se confundan), señora’ y señore’

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa’ romper cadera’, romper corazones (ah)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione’ (na, na, na)

Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo (oye)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Y no se confundan (y no se confundan), señora’ y señore’Ç

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa’ romper cadera’, romper corazones (oh)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione’ (na, na, na)

Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo (oh-yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo If the way I shake it to this dembow (a este dembow)

Drives you loco (yeah) Take a video, watch it slow mo