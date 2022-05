Año tras año, uno de los eventos musicales más esperados es, sin lugar a dudas, el ‘Festival de Eurovisión’. Y siendo honestos, no es para menos. Tras la victoria de Måneskin el pasado año en Róterdam con la canción ‘Zitti E Buoni’, este año viajaremos a Italia para descubrir quién es el vencedor de ‘Eurovisión 2022’ y, por tanto, se hace con el ansiado micrófono de cristal.

Estamos ante una edición aún más esperada si cabe por el hecho de que se han relajado las restricciones debido a la crisis sanitaria de la COVID-19 que comenzó en 2020. Por lo tanto, podremos vivir un certamen musical similar al de 2019 y anteriores. Una oportunidad más que perfecta para disfrutar al máximo de este evento, que cada año se supera más a nivel técnico, escénico y musical.

El certamen musical se celebrara a mediados de mayo. Concretamente, la primera semifinal se llevará a cabo el martes 10 de mayo, mientras que la segunda semifinal será el jueves 12 de mayo. Finalmente, la Gran Final de ‘Eurovisión 2022’ se celebrará el próximo sábado 14 de mayo, donde conoceremos quién es el siguiente país en llevarse la victoria.

Ciao Torino! 🇮🇹🇮🇹🇮🇹

The secret’s out! #Eurovision 2022 will be held in Turin! 🤩

All the details right here 👉 https://t.co/HrJ1rhnKRv

🎶 #ESC2022 | 🏙 @twitorino | 📺 @EurovisionRai pic.twitter.com/k3vJk6HnGy

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) October 8, 2021