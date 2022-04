El pasado miércoles 27 de abril se celebró un evento exclusivo organizado por RTVE cuyo objetivo era despedir a Chanel antes de poner rumbo a Turín para participar en ‘Eurovisión 2022’. La artista estaba realmente emocionada por el recibimiento y, sobre todo, por la gran energía que desprendió al público allí presente.

Antes de cantar ‘SloMo’ por última vez antes de emprender su viaje a Italia, y antes de las actuaciones de Ruth Lorenzo, Azúcar Moreno y Rosa López, Chanel dio una rueda de prensa a la que asistió Happy FM. La representante de España en ‘Eurovisión 2022’ estuvo acompañada por Julia Varela, María Eizaguirre y Eva Mora.

La jefa de la delegación española, entre otras cuestiones, confirmó que “ya estamos trabajando en ‘Benidorm Fest 2023’”, tras la gran acogida que tuvo la edición de este año. Un certamen que dio la victoria a Chanel, que brilló con luz propia tanto en la semifinal como en la Gran Final. Un instante que, desde luego, será difícil de olvidar.

Chanel: «‘SloMo’ no soy yo solo, ni mis bailarines, somos todos. Todo el mundo está haciendo que suba y que brille»#TeamChanel #TheContestYouWanthttps://t.co/25CvVv029u pic.twitter.com/C1SGnqllRW — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) April 27, 2022

Al conseguir el micrófono de bronce, la artista logró ser la representante de España en ‘Eurovisión 2022’. En la rueda de prensa, Chanel fue sincera al respecto: “Es una realidad que represento a todo un país pero, por otra parte, no es un peso que me paralice sino un motor que me da energía para días como hoy, que estoy bastante cansada”.

Además, la intérprete de ‘SloMo’ reconoció que “corro en cinta, perfecciono y aseguro todo. Me dicen que está perfecto para siempre se puede mejorar”. Además, tiene claro que “estoy enfocada en visualizarme en ese escenario”. En cuanto al vestuario escogido para ‘Eurovisión 2022’, Palomo Spain y su equipo son los encargados de hacerlo realidad.

Una idea que surgió en la rueda de prensa de presentación de la quinta edición de ‘Maestros de la costura’, en la que se encontraba el diseñador con María Eizaguirre. El jurado del talent quiso ser honesto respecto a este nuevo reto: “Me siento orgullosísimo y feliz de estar con Chanel, y más desde que la conocimos, ¡ya es familia! Está todo el equipo involucrado y feliz de estar en este proyecto”.

Palomo Spain, sobre el vestuario de Chanel para ‘Eurovisión 2022’: “Me he inspirado en ella y en la fuerza que representa”

Por si fuera poco, Palomo Spain va mucho más allá: “Afronto este reto con más experiencia que nunca, con un equipo muy sólido y que le gusta mucho lo que estamos haciendo para Chanel”. La artista, por su parte, explicó cómo se sintió cuando conoció personalmente al diseñador: “Fue hacer la prueba de vestuario y me sentí súper cómoda. Además, fue una conversación súper fluida, que íbamos de la mano y con toda la energía del mundo”.

En cuanto a la inspiración para el vestuario, el juez de ‘Maestros de la costura’ ha reconocido que “hay muchas inspiraciones”: “Desde el principio queríamos una mujer empoderada. Por ahí van los tiros. Me he inspirado en ella y en la fuerza que representa”.

La actuación de Chanel en ‘Eurovisión 2022’: ¿Habrá cambios respecto a la de ‘Benidorm Fest’?

El objetivo de la artista siempre ha sido ir más allá, en todos los sentidos, y sobre todo perfeccionar. “La ilusión que tengo es real, es la que me mueve para seguir trabajando y dar lo máximo de mí. Para mí el triunfo sería bajarme de ese escenario y haber hecho un gran trabajo”, reconoció en la rueda de prensa.

En cuanto a la actuación que está preparada para Turín, María Eizaguirre reconoce que “será impactante”, mientras que Eva Mora tiene claro que “veremos a Chanel siendo Chanel”. Palomo Spain fue más allá: “Diría que radiante, ¡la veremos radiante!”. La representante de España en ‘Eurovisión 2022’ también quiso aportar su granito de arena: “En dos palabras, ‘SloMo’”.

“RTVE está preparada para todo”

No es ningún secreto que Chanel es una de las representantes de ‘Eurovisión 2022’ que más sensación está causando en toda Europa. Su canción, ‘SloMo’, está arrasando en todo el mundo. Por lo tanto, por muy lejano que lo veamos, existe la posibilidad de que la artista logre el micrófono de cristal.

En la rueda de prensa, se planteó a RTVE la posibilidad de que España consiga la tercera victoria de su historia en el certamen musical. ¿Estarían preparados para todo lo que eso supondría? María Eizaguirre fue de lo más contundente: “RTVE está preparada para todo, para todo lo que pueda pasar”. ¡A por todas, Chanel!