Estas son las actuaciones más históricas de España en Eurovisión

España se prepara para una espectacular edición del festival Eurovisión 2023 con la candidatura de Blanca Paloma y su EAEA. Repasamos las mejores actuaciones de nuestros país en el festival, incluyendo el gran tercer puesto que consiguió Chanel en 2022.

Massiel, 1968

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Massiel (@fansmassiel)

Sigue en el recuerdo de millones de españoles y Massiel cosiguió la victoria más recordada de nuestro país. La madrileña no era en principio nuestra representantes, era Joan Manuel Serra, pero el cantautor decidió abandonar al no poder cantar en catalán.

En tiempo récord hizo la canción suya y la convirtió en el himno que todos recordamos.

Salomé, 1969

Un año después de la victoria de Massiel, España organizó el festival en Madrid en una noche que sigue en la historia. En una época en la que no existía el televoto, el jurado profesional provocó un cuádruple empate entre España, Reino Unido, Países Bajos y Francia. Esto provocó que la victoria de Salomé, la segunda consecutiva de España, tuviera que compartirse con tres países.

Karina, 1971

Corrían los mejores años de nuestro país en el certamen y Karina consiguió un gran segundo puesto con La flechas del amor. La andaluza superó a Julio Iglesias, que un año antes firmó un meritorio cuatro lugar con Gwendolyne.

Mocedades, 1973

Hasta la llegada del huracán Chanel tenían en su poder el récord de puntuación de España con 125 puntos, pero en 2022 fueron superados, aunque hay que tener en cuenta que el sistema de votaciones ha cambiado mucho desde entonces.

El grupo consiguió un gran segundo puesto con Eres tú, quedando solo por detrás de Luxenburgo.

Betty Misiego, 1979

No hubo victorias, pero los años 70 fueron una época dorada para nuestro país en Eurovisión. Betty Misiguieso acarició la victoria, pero la votación del jurado Español propició la victoria al darle 10 puntos a Israel, país que nos superó en el último momento.

Remedios Amaya, 1983

Después de una década de grandes éxitos, Eurovisión se convirtió en un auténtico calvario para nuestros cantantes. Remedios Amaya quedó marcada de por vida por los 0 puntos que cosechó en 1983.

Azúcar Moreno, 1990

En esta particular clasificación tienen cabida momentos de gloria, o que pasaron al recuerdo por el mal rato que hicieron pasar a sus protagonistas. Ese fue el caso de Toñi y Encarna, que ni cortas ni perezosas desaparecieron del escenario al comprobar que la música de su Bandido no había comenzado a sonar según lo ensayado. A pesar del contratiempo, consiguieron un gran quinto puesto.

Las Ketchup, 2006

Los 80 y los 90 quedaron atrás, cambiando por completo el concepto del festival y su puesta en escena, dando paso al gran espectáulo que es hoy. RTVE puso sus esperanzas en Las Ketchup para conseguir un éxito parecido al mítico Aserejé. Por desgracia no pudieron pasar del puesto 21, un auténtico descalabro al que nos comenzamos a acostumbrar.

Rodolfo Chikilicuatre, 2008

Odiado por los eurofans, el actor David Fernández y sus compañeras del programa de Andreu Buenafuente se consiguieron colar en la gran final del festival. Lo que comenzó como una bromka televisiva terminó con este personaje saliendo al escenario de Belgrado a cantar su Chiki, Chiki.

Pese a la gran polémica que levantó consiguió finalizar en la posición 18 de 26, logrando un total de 55 puntos.

Pastora Soler, 2012

Las grandes baladas siempre han sido uno de los puntos fuertes de España ante los europeos, por lo que la voz de la andaluza consiguió enamorar a jurado y espectadores. Quédate conmigo se llevó 97 puntos y una gran décima posición en la clasificación.

Ruth Lorenzo, 2014

Una de nuestras grandes bazas de los últimos años y no defraudó, pese a que había puestas en ella muchas esperanzas de estar más cerca de la victoria. Dancing in the rain debió de conformarse con un 9º puesto, empatada a 74 puntos con la canción de Dinamarca.

Chanel, 2022

El chanelazo se convirtió en el gran fenómeno del año 2022 en la gran final del festival y logró un espectacular tercer puesto, solo por detrás de Ucrania y de Reino Unido. La artista logró la mejor posición desde 1995 para nuestro país en Eurovisión y el récord de puntuación.