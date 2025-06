El independentismo se lanza contra jugadoras del Barça por promocionar el partido de España en Cataluña

El independentismo ha explotado contra las jugadoras del Barcelona que han promocionado el partido que jugará España contra Inglaterra en Cornellá-El Prat. La Selección se enfrenta este martes a la subcampeona del mundo en busca de la clasificación para la Final Four de la Liga de Naciones, lo que ha llevado a la Federación a lanzar un vídeo en el que Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Jana Fernández –jugadoras del Barcelona– Laia Aleixandri –que fichará por el Barça este verano– y Leila Ouahabi promocionan el encuentro en catalán. No ha gustado en el independentismo, que ha cargado en redes sociales contra ellas.

La Federación Catalana de Fútbol ha utilizado ese vídeo como reclamo para promocionar también el encuentro que se celebrará en el estadio del Espanyol. Aunque realmente, en su mensaje lo que ponen es que antes, el pasado domingo, jugaba Cataluña contra Chile. Las reacciones al vídeo del partido de la selección española no se han hecho esperar, con cientos de usuarios cargando contra las internacionales españolas por prestarse a promocionar el partido que las de Montse Tomé jugarán en Barcelona.

Las dos futbolistas del Barcelona han sido utilizadas como principal reclamo para el partido que España jugará contra Inglaterra. La RFEF lanzó un spot en el que aparecen las dos ganadoras del Balón de Oro animando al público catalán para que acuda a ver el encuentro que será una nueva final para la Selección, puesto que se juegan meterse en las semifinales de la Liga de Naciones.

⚽️Les futbolistes catalanes @alexiaputellas , @AitanaBonmati , @laiaaleixandri , @LeilaOuahabi i @janafernandez_ us encoratgen a anar a veure-les amb la @SEFutbolFem ▶️ Abans però, 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐮 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐦𝐛 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐥𝐮𝐧𝐲𝐚 💛❤️

📅 Diumenge 1 de juny

⏰ 19:00h

⚽️… pic.twitter.com/EenrZtRkQm — Federació Catalana de Futbol (@FCF_CAT) May 30, 2025

Pero además de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, aparecen tres jugadoras catalanas más, como son Laia Aleixandri, Jana Fernández y Leila Ouahabi. Contra todas ellas ha cargado en redes el independentismo, además de atacar a la Federación Catalana por hacer un llamamiento a los aficionados para que vayan a Cornellá a ver el partido usando ese vídeo. Ni siquiera el hecho de que las jugadoras hablen en catalán y los carteles del partido estén rotulados en catalán han llevado al independentismo a calmarse.

Los comentarios contra las futbolistas y la propia FCF no se han hecho esperar. «Nunca pensé que una federación catalana me haría pasar tanto asco y vergüenza. Sois botiflers y lameculos. Vaya a la mierda. Así se encuentra con el campo bien vacío, no olvidaremos quién sois», señala una usuaria.

Entre los insultos que han recibido se encuentran algunos como «chusma», «mierdas» o «sinvergüenzas», además de otros más fuertes. El independentismo más radical no ha dudado en mostrar su indignación con el hecho de que la Selección juegue en Cataluña. Algo que ya pasó cuando se anunció el partido entre España e Inglaterra. Entonces fueron los socios de Sánchez quienes llegaron a pedir explicaciones al consejero de Deportes de la Generalitat.

Junts solicitó la comparecencia del consejero de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, del PSC, para que diera «las explicaciones oportunas» sobre este España-Inglaterra en Barcelona y añadieron en un comunicado que si el Gobierno que lidera Illa ha destinado o tiene previsto destinar alguna partida presupuestaria «para fomentar que las selecciones españolas compitan en Cataluña».