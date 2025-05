España golea a Bélgica y da un paso de gigante hacia la Final Four femenina

España goleó este viernes a Bélgica (1-5) con dobletes de Esther González y Athenea del Castillo y un gol de Alba Redondo en el partido de la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones y se mantiene líder del grupo A3. La Selección depende de ella misma para pasar a la Final Four. El combinado español lo conseguirá si gana a Inglaterra en Barcelona.

Una tarde soleada y un calor prácticamente veraniego en el Den Dreef fueron testigos de excepción para el duelo entre Bélgica y España. Y desde los primeros minutos tanto la grada, sin apenas huecos vacíos, como el combinado nacional, empezaron a calentar el ambiente a base de ocasiones. Evrard realizó varias paradas de nivel antes de cumplirse los primeros 10 minutos de juego en llegadas por la banda derecha de Ona Batlle.

El juego asociativo y rápido de la Selección fue ganando terreno según pasaban los minutos. Los pases filtrados entre líneas buscaban rematadoras que se topaban una y otra vez con la guardameta belga. Batlle, Bonmatí, Putellas… todas tocaban la pelota acorralando a las Red Flames que esperaban salir al contragolpe con algún rechace.

Los centenares de aficionados españoles que poblaron la grada de uno de los fondos vibraron y cantaron un gol que no fue por muy poco en el lanzamiento de falta de Alexia. Olga Carmona se animaba a pegarle con potencia desde lejos aunque su disparo se marchó alto. Otro balón cruzado de Mariona Caldentey se paseó por la línea de gol sin que ni Esther ni Pina llegaran a empujarla al fondo de la red.

Quien la sigue, la consigue

La persistencia encontró premio en el minuto 36 con el tanto de Esther González. Por fin lograba ponerse por delante tras más de media hora de asedio a la meta belga. Entre Aitana, Patri y Mariona trenzaron la jugada del primero de las de Montse Tomé.

Elísabet Gunnarsdóttir movió el banquillo tras el descanso dando entrada a Missipo y Philtjens. Pero el dominio español continuó sin cesar. Esther tuvo en sus botas el segundo que sólo lo evitó el poste derecho de la meta de Evrard. Toloba entraba para las belgas minutos antes de que Montse Tomé hiciera el primer cambio en las filas españolas. Athenea recibía instrucciones de la seleccionadora antes de sustituir a Pina en el 61. Evrard se había lucido, una vez más, en esta ocasión ante Claudia segundos antes de que abandonase el terreno de juego.

Pero el acierto llegó de nuevo en las botas de Esther González, que tras el pase de Athenea cazó el balón dentro del área y no perdonó a las Red Flames por segunda vez en su cuenta particular. Era el minuto 64. El minuto que no olvidará jamás Lucía Corrales será el 76. En ese instante debutaba con la Selección a los 19 años sustituyendo a Olga Carmona. En ese mismo instante la autora del doblete daba paso a Salma Paralluelo.

Tres goles más para la Selección

Casi no les dio tiempo a llegar al área cuando Athenea había hecho el tercero para España. Y de nuevo, casi sin asimilarlo volvió Athenea, en el segundo remate, para sellar el cuarto un minuto más tarde. Con el partido controlado, en el 81 Alba Redondo entró por Mariona Caldentey y Patri Guijarro dejó su puesto a Maite Zubieta. Nada más entrar Alba Redondo firmó el quinto de la tarde noche en Lovaina. Las belgas hicieron el del honor en los últimos compases, fue obra de De Caigny.

Con esta victoria, España mantiene el liderato en el grupo A3 cuando sólo queda una jornada, la sexta, que se disputará el próximo martes ante Inglaterra, que se ha impuesto por 6-0 ante Portugal.