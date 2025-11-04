El método infalible que supera a la lejía: así se elimina el sarro del fondo del inodoro en minutos

Eliminar el sarro del fondo del inodoro en minutos es posible, con este método infalible que supera a la lejía. Es hora de aprovechar al máximo este tipo de trucos caseros que nos explican los expertos en limpieza. Las redes sociales, se han convertido en una de las formas más deseadas y del todo posibles, de conocer los secretos mejor guardados de aquellos expertos en limpieza que consiguen lo imposible. Una casa limpia y ordenada puede ser posible, pero además, con el sarro del fondo del inodoro eliminado por completo.

Esta parte es una de las más visibles de una casa que debe estar de la mejor manera posible. Lo más limpia y ordenada que podamos tener y con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Este inodoro que nos hace estar especialmente preocupados pro esta parte del baño puede pasar a la historia. Es cuestión de ponerse manos a la obra con un método infalible que nos explican los expertos. Es hora de saber cómo limpiar esta parte complicada de la casa.

Este método infalible supera a la lejía

La lejía es uno de los ingredientes que más usamos para limpiar la casa, un buen básico que puede acabar siendo el que mejor se adaptará frente a unas necesidades que pueden acabar siendo esenciales. Tocará saber en todo momento la forma de conseguir una limpieza profunda con sistemas más naturales.

Este elemento tiene un olor característico que miles de personas, asocian con una limpieza profunda, pero no es la única que consigue nuestros objetivos. Sino que podemos hacer posible esta limpieza, pero sobre todo desinfección profunda de una manera muy especial.

Es hora de que tengamos en nuestro poder un marcado cambio de tendencia que podemos poner en práctica con algunos ingredientes que serán claves. En este día a día lo que queremos conseguir es una opción de lo más recomendable que nos servirá para tener un baño lo más limpio posible.

El sarro del fondo del inodoro, no sólo puede molestar a la vista, no dejan de ser bacterias o elementos que pueden causarnos daño, en forma de infección, sino limpiamos bien nuestro baño. Es hora de conocer un secreto que nos asegurará un inodoro como el primer día.

Así se elimina el sarro del fondo del inodoro en minutos

Este truco no sólo nos da solución a un problema que puede causar estragos, sino que nos permite hacerlo en minutos. En un abrir y cerrar de ojos, vamos a conseguir que el baño nos quede lo más limpio posible. Este sarro que queremos ver cómo acabará desapareciendo por momentos en un tiempo récord.

Los expertos de Thebathblog nos dan con una serie de remedios naturales que acabarán de forma rápida con el sarro. Toma nota de cada uno de ellos para acabar consiguiendo aquello que necesitas en un abrir y cerrar de ojos.

Vinagre blanco y limón: sin duda, un desinfectante natural que gracias a sus ácidos naturales ayuda a deshacer la cal. Si mezclas 125ml de vinagre y el zumo de limón, luego frota con un cepillo las manchas, o si está muy incrustado con una lija de agua. Finalmente limpia con agua.

Cola, vinagre y bicarbonato: con esta mezcla seguro que consigues quitar el sarro acumulado. Mezcla 1 taza de vinagre y 3 cucharadas de bicarbonato por un lado y mantén la cola separada, echa ésta en la mancha y déjala actuar durante 30 minutos, luego cepilla y echa la otra mezcla, espera otros 15 minutos y vuelve a frotar para acabar aclarando con agua.

Agua, vinagre blanco y bórax (sal de boro): el bórax es un producto que puedes encontrar en droguerías. Primero echa el vinagre sobre la mancha y déjalo actuar 20 mins. Después frota con un cepillo y echa el bórax, dejando que actúe otros 15 minutos, para finalmente echar el litro de agua caliente.

Bicarbonato de sodio y agua oxigenada: simplemente mezcla los dos ingredientes (unos 100g de bicarbonato y 2 cucharadas de agua oxigenada) hasta formar una pasta que deberás usar para frotar las manchas, esperar 20 minutos y aclarar con agua.

Bicarbonato de sodio, limón y vinagre: mezcla todos los ingredientes (medio vaso de bicarbonato, otro medio de zumo de limón y otro medio más de vinagre). Vierte agua caliente en el fondo del WC y aplica protegido con guantes la mezcla por las paredes del mismo, deja actuar 2 horas y frota con el cepillo, después aclara con agua.