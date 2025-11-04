El Real Madrid tiene al mejor portero del mundo y lo mejor es que no tiene el más mínimo problema en demostrarlo. En Anfield, donde hace unos años cometió uno de los pocos errores groseros que se le recuerdan, volvió a aparecer para salvar a los suyos. La intervención más impresionante llegó a los 27 minutos, cuando la afición se preparaba para cantar gol de Szoboszlai; el belga decidió que no, que se iba a hacer gigante para salvar lo casi insalvable.

En el minuto 43 volvió a aparecer para hacer otra grandísima parada que sostenía a los blancos, al igual que en el descuento de la primera mitad. Y en el comienzo del segundo acto, volvió a ser decisivo haciendo dos intervenciones seguidas a sendos cabezazos de los ingleses. Claro, cuando Mac Allister le fusiló, poco pudo hacer.

Bellingham, el único faro blanco

Bellingham ya es el de siempre y, sin duda, el Real Madrid está de enhorabuena. El inglés, metafórica y literalmente, se ha quitado una coraza tras ser operado del hombro y, sobre todo, alcanzar el estado de forma idóneo para competir al máximo nivel. Y ya se puede decir que está listo.

Ante el Liverpool fue el que más luz vio cuando peor lo pasaba el Real Madrid. Cada vez que la pelota pasaba por sus botas, la jugada mejoraba; el problema es que sus compañeros le encontraban menos de lo deseado. No obstante, el inglés está de vuelta.

Además, Bellingham, con 22 años y 128 días, se ha convertido en el jugador más joven en alcanzar 50 partidos en la historia de la Champions, lo que demuestra el nivel de la carrera del inglés.

Carreras pudo con Salah

Si hace 10 días era Lamine Yamal el que tuvo que sufrir a Álvaro Carreras, en Anfield fue Salah el que padeció al gallego. El lateral izquierdo madridista tuvo la complicada misión de parar al egipcio y, aunque le dio trabajo, pudo con él en casi todos los intentos del jugador del Liverpool de crear peligro. El español sigue creciendo, y esto es una buenísima noticia para los madridistas.

Los nervios de Huijsen

Si en la previa, cuando salió a rueda de prensa, parecía imposible pensar que Huijsen iba a estar nervioso, cuando comenzó lo de verdad —el partido— fue todo lo contrario. El internacional español se vio, en momentos, superado por la atmósfera del encuentro, lo que llevó a los madridistas a sufrir en defensa en varias ocasiones.

Las notas del Real Madrid