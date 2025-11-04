Fran Garagarza, director deportivo del RCD Espanyol, sufre un infarto y está estable

El director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, ha sufrido un infarto y está estable e ingresado en un hospital de Barcelona. El ex futbolista está despierto, estable y fuera de peligro. Desde el entorno del director deportivo blanquiazul piden la máxima discreción y el mayor respeto a la privacidad del dirigente de la entidad catalana.

De momento, por motivos de privacidad, no se ha trasladado ningún plazo sobre su recuperación. En cualquier caso, desde su entorno han insistido en que el director deportivo del Espanyol está fuera de peligro tras sufrir el infarto.

Fran Garagarza ha recibido en las últimas horas todo el apoyo de la entidad blanquiazul, empezando por el nuevo propietario y presidente, Alan Pace. No hay, actualmente, ninguna previsión sobre su reincorporación y se prioriza, obviamente, su salud.

Desde su entorno han recordado que el Espanyol está en buenas manos y esto no supondrá ningún traspié en la planificación. Las líneas maestras están marcadas y destacan figuras como Ander Garitano o Unai Ezkurra, miembros de la dirección deportiva.

Comunicado del RCD Espanyol

El RCD Espanyol de Barcelona informa que nuestro director deportivo, Fran Garagarza, ha sufrido esta mañana un infarto agudo de miocardio, estando estable dentro de la gravedad y permanece ingresado en la UCI cardiológica del Hospital de Sant Pau de Barcelona.