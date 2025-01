Topuria lanza un serio aviso tras el mejor año de su carrera: «Estoy seguro de que el 2025 será mejor»

De poco conocido a fenómeno de masas. El 2024 de Ilia Topuria ha sido el año. El año del ascenso a la gloria, cuando derrotó a Volkanovski y logró el cinturón de peso pluma. El año de su consolidación tras defender la corona de campeón contra Holloway. Y el año en el que su figura ha trascendido fuera del octógono. Más de ocho millones de seguidores en redes sociales así lo demuestran.

Desprecinta Ilia un nuevo año que viene cargado de incertidumbre. Su categoría, próximo rival, qué pasará con el cinturón de peso pluma… Muchas incógnitas sobrevuelan sobre su figura desde que defendiera exitosamente el título ante Holloway en Emiratos Árabes. No obstante, El Matador mantiene su aura.

«El 2024 ha sido un gran año, pero estoy seguro de que el 2025 será aún mejor tanto para mí como para todos vosotros. ¡Feliz año nuevo!», ha expresado Topuria en una publicación en redes sociales acompañada de foto recopilatorias de los momentos más especiales, tanto deportivos como personales, del pasado año.

Este 2025 se presenta como un enorme reto de Ilia. Tiene la intención de subir de categoría, al peso ligero, y, pese a ello, no pretende dejar vacante su cinturón de peso pluma. Por lo que volverá a defender su corona. «No dejaré el título vacante. La decisión de ascender a la siguiente categoría es completamente mía. Aún no he tenido conversaciones con UFC, por lo que todo está por decidir. Dejen de celebrar porque no voy a ir a ningún lado. He conquistado mi división y haré lo mismo en la siguiente», declaró Topuria.

Y a caballo entre todo ello, presenciará el debut en la UFC de su hermano Aleksandre. El mayor de los hermanos (5-1) ya tiene fecha y rival para debutar en la élite de las Artes Marciales Mixtas. Peleará el próximo 9 de febrero en el UFC 312 que tendrá lugar en Sídney ante Cody Haddon (8-1). Hasta las antípodas viajará también Ilia Topuria para acompañar a su hermano.

El Matador realizará todo el campamento completo junto a él, aunque en esta ocasión con los papeles intercambiados. Será Ilia el que esté apoyando desde el otro lado, mientras Aleksandre lleve su cuerpo al límite para dar con el pesaje. El propio Ilia lo ha revelado. «Es un deber y una obligación para mí. Tengo que estar para él. Él estuvo para mí. Cuando él no sabía que hacer, le di un propósito e intenté compartir con él lo mejor de mi vida. Ahora que por fin se ha decidido a retomar su carrera profesional, debo estar a su lado», expresó Topuria.