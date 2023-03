Todos los caminos de Nadal conducen a Montecarlo

En los últimos días, para hablar de Rafa Nadal hay que destacar la pérdida del que con altas probabilidades es su récord más longevo, así como complicado de batir en el futuro. Casi 18 años después, el tenista balear dijo adiós a su condición de Top 10 debido a su ausencia del circuito ATP por un cúmulo de lesiones que le han impedido todo tipo de continuidad desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, el estado físico de Nadal va in crescendo y prácticamente todos los caminos apuntan a un regreso, aún no oficializado, a la competición en el Masters 1000 de Montecarlo.

Según los vídeos que se han ido publicando en la redes sociales y que provienen desde la Rafa Nadal Academy By Movistar, en Manacor, el tenista balear, actualmente en el puesto número 13 del ranking ATP, sigue aumentando el ritmo de entrenamientos sobre las pistas de tierra batida de su academia. Nadal comenzó hace días con sus ejercicios en pista, aunque la movilidad era prácticamente nula, para no poner en riesgo el proceso de recuperación de su dolencia en el psoas iliaco de la pierna izquierda, que le mantiene de baja desde que se lesionara en enero en la segunda ronda del Open de Australia.

Sin embargo, en los últimos documentos en los que hemos podido ver a Nadal peloteando sobre la pista, se ve un esfuerzo mucho mayor tanto a la hora del golpeo como en la movilidad sobre el tapete de arcilla. Éstas son sin duda buenas noticias que contrastan con el chasco que muchos fans se llevaron en el momento en que Nadal renunció oficialmente a su participación en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

Nadal, entonces, aseguró que el proceso de recuperación era lento y que aún no sabía si podría debutar en el primer compromiso previsto en la temporada de tierra, el Masters 1000 de Montecarlo. El torneo del principado se disputa entre los días 8 y 16 de abril, lo que, teniendo en cuenta el estado en el que se ve a Nadal en los últimos vídeos filtrados, sería una fecha idílica para volver a disfrutar del 14 veces campeón de Roland Garros en su superficie favorita.

Los directores cuentan con Nadal

La sensaciones no lo son todo, pero vienen a confirmar las palabras del director del Masters 1000 de Montecarlo, David Massey, en las que prácticamente aseguraba la presencia de Nadal en su torneo.

«Rafa Nadal fue el primero en apuntarse al torneo. Quiere darse la oportunidad de jugar en este lugar en el que ha ganado 11 veces en el cuadro, incluyendo los títulos de forma consecutiva entre 2005 y 2012». David Ferrer, director del Trofeo Conde de Godó y amigo personal de Nadal, dio datos claves sobre el retorno del rey de la tierra. «Está entrenando cinco días a la semana y se espera que empiece en Montecarlo», afirmó, confirmando que cuenta con el balear para el torneo que se celebra en Barcelona la semana posterior.

El calendario de Nadal tras su regreso

Aunque la reaparición de Rafa Nadal apunte a darse en el Masters 1000 de Montecarlo, no se puede esperar a priori el máximo rendimiento por parte del Manacor en esta primera toma de contacto con la competición. El motivo, que ya fue advertido por el propio tenista, no es otro que la inactividad que le acompañado desde el mes de enero y que se suma a la de meses previos en los que también fue frenado por las lesiones. Después de Montecarlo, si finalmente llega a jugar, Nadal tiene previsto participar en el Godó, en el Mutua Madrid Open y en el Masters 1000 de Roma, donde ya podríamos verle a un tono superior y preparado al cien por cien para su gran objetivo de la temporada, que no es otro que intentar asaltar su 15º título en Roland Garros.