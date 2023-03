Nadal se despide del Top-10 y dice adiós a su mayor récord

La conquista del Masters 1000 de Indian Wells ha lanzado a Carlos Alcaraz de nuevo y por segunda vez en su carrera deportiva al número uno del ranking ATP, pero el tenis español se despierta este lunes con un sabor agridulce. El motivo es la caída, por primera vez en casi 18 años, de Rafael Nadal del Top-10 de la clasificación, una marcha obligada debido a las numerosas lesiones sufridas por el manacorí en los últimos tiempos, pero que no hace si no romper uno de los récords más espectaculares de la historia del tenis.

Desde que Nadal anunció primero su lesión y más tarde su ausencia en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, era cuestión de tiempo que cediera su puesto entre los diez mejores tenistas del planeta. En el último año, Rafa ha sufrido una importante fisura en las costillas, dos roturas abdominales y la última lesión, de grado II en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. Todo ello, sumado al nacimiento de su primer hijo, le ha mantenido más fuera que dentro del circuito ATP, lo que hace que, pese a contar aún con los 2.000 puntos correspondientes a su último título en Roland Garros, no tenga hueco de momento en un Top-10 que se hace muy raro sin él.

Han sido 912 semanas, 6.358 días con Nadal siempre en un Top-10 que ahora luce sin él. Rafa aparece desde este lunes en el puesto número 13 de la clasificación ATP, de donde aún podría caer algo más tras el Masters 1000 de Miami, pero no demasiado, ya que en la pasada edición no participó y sólo el mérito de sus ahora principales adversarios, entre el puesto 10 y el 15, podrían pronunciar su lejanía del tope del ranking. Nadal no jugará el Miami Open y apunta a reaparecer en el Masters 1000 de Montecarlo, donde tampoco defiende puntos y podría comenzar a construir su remontada.

Con 2.715 puntos, Nadal aparece en el puesto 13 de la clasificación ATP, una vez restados los 600 correspondientes a su derrota en la final de Indian Wells 2022. Paradójicamente, la primera caída de Rafa en 18 años del Top-10 se produce a las puertas del inicio de la primera temporada de tierra batida en la que no defiende demasiados puntos hasta Roland Garros. De hecho, las lesiones han propiciado un escenario prácticamente insólito en el manacorí, quien actualmente sólo tiene por defender 715 puntos si apartamos del calendario la cita de París, donde el pasado año conquistó su decimocuarta Copa de los Mosqueteros.

¿Cuándo vuelve a jugar Rafa Nadal?

Rafael Nadal tiene previsto su regreso para el Masters 1000 de Montecarlo, si continúa avanzando en los plazos de recuperación de la lesión en el psoas ilíaco que le apartó del circuito en el Open de Australia. El balear descartó la gira norteamericana de pista dura y se centra en contar con una preparación óptima para su superficie favorita. En Montecarlo y el Godó, de poder disputarlos, no defiende puntos, por lo que mientras coge tono de cara a citas posteriores, Nadal contaría con la tranquilidad de ir sumando puntos en cada victoria que le ayuden a regresar de los puestos del ranking de los que nunca debió salir.