Tebas juega a ser el director deportivo del Barça: «Están cerca de poder fichar a Nico Williams»

Como suele ser costumbre, el presidente de la Liga se ha metido en uno de los asuntos calientes de la semana. Javier Tebas ha hablado abiertamente del posible fichaje de Nico Williams por el Barcelona, afirmando que el club azulgrana «está cerca» de poder hacerlo. El extremo izquierdo del Athletic Club no sólo está dando que hablar por su espectacular Eurocopa, sino también por el fuerte interés del subcampeón confirmado recientemente por su máximo ejecutivo, Joan Laporta.

Sobre esta confirmación, para la que el presidente culé se acogió al cumplimiento de la norma del 1:1, Tebas ha afirmado este viernes en una entrevista que si lo consigue «podrá hacerlo», refiriéndose al fichaje del delantero español. «Hay que pensar que con el esfuerzo del Barcelona en reducir en más de 200 millones su masa salarial y las palancas, perfectamente puede incorporar a un jugador como Nico Williams», insistió.

En ese punto de la charla, empezó a hacer sus propias cábalas con las cifras del fichaje: «Creo que tiene una cláusula de rescisión de 58 millones: cuando compras por 58 millones, la amortización se divide por los años de contrato. Si le firmas tres, serían menos de 20 millones por año, más lo que le pagues al jugador. El Barça va a poder estar en esas cantidades, perfectamente asumibles si está en la norma 1:1. Es un club que está cerca de los 1.000 millones de facturación, puede estar en esa línea».

En esta entrevista con el Sport, y para disgusto del molesto presidente del Athletic, Jon Uriarte, verificó lo anunciado por Laporta. Y es que el Barça podrá acometer el de Nico Williams, o cualquier otro fichaje de estas cantidades si se llega al plazo de la norma del 1:1. «Hay que recordar que tiene que cumplirse el escenario del 1:1. Hoy no lo tiene, pero es cuando más cerca está de tenerlo. Si lo logra, puede fichar a Nico Williams o a otro jugador de esas características», recordó.

Tebas obliga al Barça a cumplir el 1:1 para fichar a Nico Williams

«Lo prioritario es la sostenibilidad económica de los clubes. Hemos vivido muchos años en los que parecía que lo prioritario era tener muchos grandes jugadores, y eso generó problemas económicos. Primero, sostenibilidad y luego, la posibilidad de poder adquirir a los mejores jugadores posibles, dentro de las normas que nos hemos dado todos los clubes y que nos hacen seguir siendo una gran competición», respondió Tebas al ser preguntado por la importancia para la Liga de que el Barcelona sume efectivos de nivel.

En otro de sus rituales, Tebas se volvió a atribuir el éxito del Real Madrid en la Copa de Europa, sin tener el detalle de mencionar al club blanco: «¡Cuántas veces he tenido que leer que el fair play se iba a cargar la competición! Pero ahí estamos, ganando Champions y con jugadores de varios equipos en la semifinal de la Eurocopa, dos de la Real Sociedad y tres del Athletic, por ejemplo. Tenemos que tener una visión más global de todo lo que está ocurriendo en el fútbol español».

«Nosotros cumplimos las normas. No es que un día me levante y me apetezca que el Barcelona esté en 1:1 o no. No es así. Hay que conocer la economía de los clubes, y el Barça tenía que pasar algunos años mejorando su situación económica. Y los que están en contra de que una vez mejorada su situación pueda fichar, deberán conocer mejor las normas», añadió sobre la situación del conjunto culé.