Javier Tebas ha vuelto a la carga contra la Superliga. El presidente de la Liga sabe que su nacimiento pondría en jaque su posición privilegiada como patrón en el fútbol español, por lo que no duda en atacarla cada vez que tiene un micrófono delante. No le importa utilizar cualquier tipo de argumento, por mucho que pueda contradecir los usados con anterioridad o incluso puedan retratarle. En esta ocasión, ha comparado al proyecto que lidera el Real Madrid junto con Barcelona y Juventus con los que son sus principales socios desde que llegara a la presidencia de la patronal en 2013: los bancos, que han aportado desde entonces una cantidad de 209 millones sólo por poner su nombre a los campeonatos de Primera y Segunda.

El mandatario de la Liga española ha advertido en una asamblea de las grandes ligas continentales celebrada en Portugal de la peligrosidad de la Superliga, así como de la «cuota de poder» que tienen los grandes. «Es como si en la economía mandasen los bancos que, evidentemente, la sociedad se moriría», ha señalado Tebas, olvidándose de que buena parte del crecimiento de sus competiciones en en los nueve años que lleva al frente de ellas ha sido gracias al aporte económico de los mismos.

Cuando Tebas cogió los mandos del fútbol español, la Primera y Segunda división llevaban ya el nombre de un banco, el BBVA, que aportaba al año más de 23 millones de euros por poner su nombre a la máxima categoría y el de Adelante –su lema– a la de plata. Rompió con ellos con el objetivo de internacionalizar la competición y poder contar con varios patrocinadores, pero la jugada no salió bien y al final vendió los derechos a Santander por tres millones menos. Desde entonces y hasta la presente temporada, la Liga lleva el nombre del primer banco español, mientras que la Segunda se llamó primero Liga 1|2|3, para pasar en 2019 a llamarse SmartBank.

La patronal lleva años beneficiándose de ese poder económico que ahora ha criticado. Si no fuera por bancos, la Liga de Tebas se habría quedado sin ingresar un mínimo de 209 millones de euros que ha percibido en estos últimos nueve años. Sin contar la financiación que han recibido los clubes en estos años por parte de las principales entidades bancarias nacionales e internacionales.

Contra el Madrid y Florentino

Tebas, además de atacar al proyecto de la Superliga, ha vuelto a criticar a Florentino Pérez y al club blanco. «Lo que me preocupa es que el presidente del Real Madrid lo gestione. No queremos que sean ellos los que nos protejan. Quieren que los clubes más ricos decidan el futuro del fútbol», ha señalado el presidente de la Liga. También ha acusado a la entidad madridista de acudir a los tribunales cuando no se hace lo que ellos proponen: «Si no hacemos caso a la idea del Real Madrid nos pone 60 demandas».

Por último, el máximo mandatario del fútbol profesional ha negado que a los jóvenes cada vez les interese menos el deporte rey, calificando de «fake news» los argumentos de la Superliga. Instantes después, ha señalado que las audiencias del Real Madrid en España «han bajado», olvidándose de que entre los blancos y el Barça acaparan el 50% de la audiencia de su Liga, puesto que en el resto de partidos rara vez se supera una cuota de pantalla del 3%.