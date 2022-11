La Superliga vuelve a silenciar a Tebas tras un nuevo ataque de demagogia

La Superliga ha vuelto a dejar en ridículo a Javier Tebas con una nueva respuesta contundente ante el enésimo ataque del presidente de la Liga. El mandatario español aprovechó el espectacular ambiente que había antes del derbi sevillano entre Betis y Sevilla, para atacar a la Superliga sin venir a cuento, simplemente para alimentar la guerra.

«¡¡Espectacular!! Para A22 Sports (los de Superliga) el Real Betis y sus aficionados no pueden jugar la Superliga, y así muchos clubes de Europa. Dicen que no generan dinero y sus partidos no son «interesantes» . Lo que tienen que aprender. #GanateloEnElCampo», aseguró el presidente de la Liga, Javier Tebas.

Ante las palabras del mandatario, en las que aseguraba que «el Real Betis y sus aficionados no pueden jugar la Superliga». Al final, el derbi se resolvió con un empate a uno en un duelo cargado de polémica con dos rojas para cada equipo, es decir cuatro expulsados. En su tuit, Tebas menciona a la cuenta de la Superliga.

Ante ese ataque, la competición en la que están Real Madrid, Barça y Juventus no se quedaron callados y fueron muy contundentes con su contestación: «Hola Javier Tebas otro dato falso. Respetamos las ligas nacionales y nos encantan sus derbis y por supuesto también podrán jugar una futura competición europea 100% abierta. El fútbol se merece un debate sin manipulaciones. Si quieres informarte, ¡aquí seguimos!», zanjaron.