El nuevo CEO de la Superliga pone fecha de inicio a la competición

La Superliga va cogiendo color. Bernd Reichart, nuevo CEO de la competición, ha puesto fecha al inicio del campeonato. Este martes, A22, la empresa que está detrás del proyecto que lideran Real Madrid, Barcelona y Juventus, anunció la incorporación del hasta hace poco director general de la RTL en Alemania como nuevo mandamás de la Superliga. En sus primeras declaraciones dejó claro su objetivo.

«La situación actual del fútbol europeo de clubes está marcada por varios desafíos, que no se resolverán por sí solos. Los presidentes del Real Madrid, del Barcelona, y el de la Juventus han expuesto recientemente sus puntos de vista sobre los problemas a los que se enfrenta este deporte. Creo que hacen las preguntas correctas y, personalmente, querría escuchar muchas y diversas voces para que la comunidad del fútbol europeo pueda encontrar conjuntamente las respuestas adecuadas. El deporte que todos amamos se beneficiará de un diálogo honesto y abierto, sin restricciones, acerca de un futuro más brillante a través de una reforma profunda», comentó en sus primeras palabras como CEO de la Superliga.

“El fútbol puede hacerlo mejor”, según Bernd Reichart, nuestro nuevo director general. Por eso vamos a organizar un amplio proceso de diálogo con los clubes, los aficionados y todos los que quieran construir un futuro mejor para el #EuropeanClubFootball. pic.twitter.com/DJKiuoK7Ql — A22 Sports (@A22Sports) October 19, 2022

Reichart no se quedó ahí, fue más allá y puso fecha al inicio de la competición: «¿La temporada 24/25? Es razonable…». Es la primera vez que se le pone una fecha de inicio a la Superliga desde que se anunciara este proyecto, la misma en la que arrancará la nueva Champions League de la UEFA. La batalla entre la UEFA y la Superliga sigue abierta. El caso está en el Tribunal de Luxemburgo y, aunque el 15 de diciembre se conocerá la opinión no vinculante del Abogado General del TJUE, no será hasta 2023 cuando se sepa la resolución definitiva del caso.

En la entrevista en Financial Times, Reichart habló de diálogo con el resto de clubes europeos para «llegar a las partes interesadas de la comunidad del fútbol europeo». «Creo en un diálogo activo y extendido para crear un modelo deportivo sostenible para el fútbol europeo. Queremos llegar a las partes interesadas de la comunidad del fútbol europeo y ampliar esta visión. Incluso los aficionados tendrán mucha simpatía por la idea. Es una pizarra en blanco. El formato nunca será un obstáculo», explicó en una entrevista en Financial Times.

En última instancia, el nuevo CEO de la Superliga explicó que la intención es que sea un campeonato abierto y no cerrado como se proponía al principio: «Hay una reevaluación del proyecto. Hay un movimiento claramente declarado hacia un formato abierto y que la membresía permanente esté fuera de la mesa. Queremos ver si hay o no un consenso más amplio sobre los problemas que enfrenta el fútbol europeo».