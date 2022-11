Entre los argumentos que emplea habitualmente Javier Tebas para atacar a la Superliga, uno de ellos es que sería una competición completamente cerrada que no permitiría la entrada a nuevos miembros y, de esta forma, complicaría que se vieran sorpresas de clubes modestos en el fútbol europeo. Mientras el nuevo proyecto comandado por Real Madrid, Barcelona y Juventus sigue en plena formación y aún no ha anunciado esos detalles que Tebas da por hecho, la Liga lo ataca y recuerda supuestas gestas vividas en la máxima competición. Sin embargo, la mayoría no conservan esa categoría en cuanto se pone la lupa encima.

«En las actuales competiciones europeas se viven sorpresa, emociones nunca vistas y eliminatorias excepcionales. Por no hablar de que la Superliga destruiría la capacidad de convertir sueños en realidad como las grandes gestas en la Champions de Oporto, Leicester, Villarreal, Monaco, Leeds, Dortmund y tantos otros», defiende la Liga. En total, son 20 clubes que la competición española cita como ejemplos de gestas en la Champions y varios de ellos son bastante flagrantes

Por ejemplo, el Borussia Dortmund que ganó la Champions League 1997 tras imponerse en la final a la Juventus. Lo hizo contando en sus filas con la columna vertebral de la selección alemana que un año antes se había proclamado campeón de la Eurocopa, como Matthias Sammer -vigente Balón de Oro en aquel momento-, Andreas Möller, Karl-Heinz Riedle o Jürgen Kohler. Casi nada al aparato.

Al menos el Dortmund se proclamó campeón del torneo, igual que el Notthingam Forest. Pese a que actualmente es colista de la Premier League, en 1979 y 1980 se proclamó campeón continental cuando solo disputaban la Copa de Europa los campeones de las ligas nacionales. Es decir, que era el mejor equipo de Inglaterra, el país que levantó seis Copas de Europa consecutivas durante esos años. Y qué decir del Ajax de Johan Cruyff, que fue el indiscutible rey de Europa a inicios de los 70 con tres títulos seguidos…

Las supuestas gestas de Champions se tornan aún más irrisorias al poner el foco en club que ni siquiera llegaron a soñar con ganarla. Es el caso del Betis, cuya única participación se remontada a la temporada 2005/06 y ni siquiera pasó de la fase de grupos. Ganó dos de sus seis partidos y quedó por detrás de Liverpool y Chelsea. Tampoco pasó de la fase de grupos el Sheriff en su reciente experiencia.

Un poco más lejos llegó el Leicester City, concretamente hasta cuartos de final en la temporada 2016/17. Pasó un grupo compartido con Oporto, Brujas y Copenhague, eliminó al Sevilla en octavos y fue eliminado por el Atlético de Madrid. La paradoja en el caso del club inglés es que su auténtica gesta no se produjo en la Champions, sino en la Premier League, donde sorprendió a todos los grandes proclamándose campeón con Claudio Ranieri al frente. La Liga, barriendo para casa.