Szczesny se burla del Atlético tras su eliminación de Copa: «Tenía que fingir que estaba haciendo algo»

El Barcelona dio un paso firme hacia un nuevo título tras imponerse al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. En un encuentro marcado por el dominio azulgrana y la escasa capacidad ofensiva del conjunto rojiblanco, la figura del portero Wojciech Szczesny cobró protagonismo, no tanto por sus intervenciones bajo palos, sino por sus declaraciones posteriores, cargadas de ironía y burla con el Atlético, pero también de confianza en el momento que vive el equipo.

El guardameta polaco, fichado de urgencia tras la lesión de Ter Stegen, apenas tuvo que intervenir en un duelo que evidenció las carencias ofensivas del Atlético. El conjunto de Simeone solo disparó seis veces, ninguna de ellas entre los tres palos, mientras que el Barcelona acumuló 15 remates, cinco a portería. Esta estadística refleja el cómodo partido que tuvo Szczesny, quien no dudó en bromear al respecto al finalizar el encuentro ante el Atlético.

«No he hecho ninguna parada crucial hoy. Tenía que fingir que estaba haciendo algo», declaró entre risas a TVP Sports. La entrevistadora insistió en si se había divertido, a lo que Szczesny respondió con naturalidad: «Sí, simplemente estaba allí, en una semifinal». Su tono distendido contrastó con el ambiente tenso en el entorno rojiblanco, donde se han alzado críticas contra Diego Simeone por el planteamiento conservador del equipo.

El portero destacó que, aunque el Atlético intentó apretar en los minutos finales, el Barça mantuvo la compostura. «Lanzaron sus futbolistas al ataque, pero estuvimos muy seguros. Era una semifinal y necesitaban un gol para llegar a la prórroga. Es normal que nos echásemos un poco atrás. Eso no significa que no quisiésemos un segundo gol y un tercero. Tienes que sufrir un poco, pero no remataron una sola vez entre los tres palos. Un trabajo profesional», explicó.

Para Szczesny, esta etapa en el Barcelona representa una de las más especiales de su carrera. Lo sacaron del retiro el pasado octubre para cubrir la baja de Ter Stegen y desde entonces ha disputado 19 partidos con la camiseta azulgrana, en los que ha mantenido la portería a cero en diez ocasiones. Su rendimiento no solo ha sido eficiente, sino que ha devuelto al polaco al primer plano del fútbol europeo, tras su paso por clubes como Arsenal, Roma y Juventus.

«Sí, sin duda es el equipo más bonito en el que he jugado. No puedo negar que también es el más efectivo», confesó, visiblemente orgulloso. Con esta victoria ante el Atlético, Szczesny suma 19 partidos consecutivos sin conocer la derrota desde que llegó al club catalán, una racha que él mismo reconoce con humor y sorpresa: «Jugar en el Barcelona es muy interesante. Se lo recomiendo a todos los futuros jugadores polacos. Trabajen duro, quizá algún día tengan una oportunidad como esta».

Pese a la inminente vuelta de Ter Stegen, prevista para finales de abril, Szczesny mantiene la titularidad en momentos clave. Será el encargado de defender la portería en la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, aunque su presencia en las posibles semifinales de Champions aún está en el aire. La normativa UEFA, que impide convocar a ambos guardametas simultáneamente, obligará al técnico Hansi Flick a tomar una decisión delicada.

El polaco, lejos de mostrar preocupación, se centra en el objetivo colectivo. «Estamos en esa parte de la temporada en que cada partido es muy importante, una final. Tenemos el sueño de hacer algo grande esta temporada y tenemos la oportunidad de hacerlo, así que daremos lo mejor de nosotros».