El tirón de orejas de Flick a Balde en el Metropolitano

El Barcelona está en la final de la Copa del Rey tras eliminar al Atlético de Madrid en el Metropolitano por la mínima, con un gol de Ferran Torres. Pero eso no parece contentar del todo a Hansi Flick, que pese al triunfo y la celebración por la pugna por otro título más, no pasó por alto los errores que vio y se cometieron durante el partido, con un particular tirón de orejas a uno de ellos, Alejandro Balde.

Flick es un entrenador metódico, rígido y con pautas muy claras. Es algo que se sabía pero que en estos meses en Barcelona ha quedado más que demostrado, un entrenador con ideas claras, convicciones inamovibles, que ejerce como un líder, un general que no permite que se pongan en duda sus decisiones. No le tiembla el pulso para mover o hacer cambios con sus estrellas y tampoco para dejarlas en el banco si infringen sus normas, como llegar tarde a los entrenamientos –que se lo digan a Iñaki Peña o Jules Koundé…–.

Y es que a Flick hubo cosas que no le gustaron del partido de Alejandro Balde y el alemán no duda en hacerlo ver, en manifestarlo, algo que le define en la exigencia. La semifinal de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid fue una prueba de fuego para Balde, que vivió dos fases bien diferenciadas a lo largo del encuentro.

En unas imágenes captadas por TV3, se pudo ver a Flick dando indicaciones a Alejandro Balde a pie de campo tras el pitido final. Aunque el tono era distendido y la conversación terminó con un abrazo entre ambos, el entrenador germano aprovechó el momento para señalar algunos errores tácticos del lateral de 21 años en los últimos minutos del partido.

Durante la primera mitad, las acometidas ofensivas del Barcelona se volcaron por la banda derecha, limitando el protagonismo de Balde en ataque. Fue en la segunda parte cuando su papel cobró mayor relevancia en el costado izquierdo, especialmente en los instantes finales del partido. El canterano de la Masía tuvo que emplearse a fondo en defensa, con Nahuel Molina como uno de sus principales rivales. En el minuto 72, vio la tarjeta amarilla tras una falta sobre Pablo Barrios, una acción que condicionó su desempeño en los minutos restantes.

Con el partido en su tramo final y el marcador a favor del Barcelona, Flick decidió reestructurar el equipo con la entrada de Gerard Martín en el minuto 87. Este movimiento provocó que Balde adelantara su posición, situándose como extremo izquierdo, mientras que Raphinha ocupó el costado derecho.

Fue en ese nuevo rol ofensivo donde el joven lateral protagonizó una jugada que pudo sentenciar el encuentro. En pleno contraataque, con varios compañeros desmarcados en el segundo palo, Balde envió un centro directamente a las manos del portero Juan Agustín Musso. Una acción que pudo ser determinante para evitar el sufrimiento en los minutos finales y que, posiblemente, motivó la posterior charla con Flick.

La escena posterior al partido reflejó el carácter perfeccionista del técnico alemán. Pese al billete para la final, Flick quiso remarcar a Balde algunos aspectos a mejorar. El joven defensor, visiblemente sorprendido, se abrió de brazos en señal de explicación, mientras el entrenador le hacía gestos tácticos con una sonrisa en el rostro.

El diálogo concluyó con un abrazo entre ambos, dejando claro que el mensaje no era una reprimenda severa, sino una corrección constructiva. Flick quiere que su equipo crezca en todos los aspectos del juego y Balde, pese a su talento y velocidad, aún tiene margen de mejora en la toma de decisiones en el último tercio del campo.