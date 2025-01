Balde sobre los insultos racistas: «No me afectan, estoy orgulloso de ser negro»

Alejandro Balde compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar el partido que el Barcelona disputa este miércoles contra la Atalanta con motivo de la última jornada de la Fase Liga de la Champions League.

«Tenemos un partido muy importante. Es cierto que ya estamos clasificados. Estamos en un gran momento, el partido contra el Valencia nos dio mucha confianza», comenzó Alejandro Balde en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

«Ansu es uno de mis mejores amigos, pasamos mucho tiempo juntos. Está en una situación más complicada, pero está animado y con ganas de ayudar; tiene un talento increíble, siempre le apoyaré. Lamine está a un nivel increíble, uno de los mejores del mundo y todavía tiene mucho margen de aprendizaje», valoró el jugador del Barcelona.

«Este año estamos metiendo muchos goles y creando ocasiones. No nos fijamos en el récord, más en ganar cada partido, queremos ganar más cosas, es lo que hablamos», dijo el lateral zurdo azulgrana.

Sobre los insultos racistas en Getafe: «Fue una situación complicada, recibí varios insultos. No quiero generalizar al fútbol español por tres o cuatro personas. Creo que hay que señalar y esperar que la ley actúe. Estos insultos no me afectan. Yo soy negro y estoy orgulloso de serlo. Me sorprende que me llamen «negro de…» y que su capitán sea negro».

«Nos entendemos muy bien, somos muy jóvenes. Tengo 21 años y parezco de los más veteranos. Tenemos muchas ganas de mejorar y de ganar títulos. Compartimos muchas aficiones y broma, es lo bueno del equipo», valoró Alejandro Balde.

«Mi primera temporada fue muy buena, la segunda ya fue más complicada y tuve la lesión. No es fácil volver de una lesión de seis meses y jugarlo todo. No todos somos como Pedri o Lamine, que nacen con un talento increíble. Estoy en una etapa muy buena, tanto física como mental. Soy muy joven y puedo seguir aprendiendo», comentó el joven jugador blaugrana.

Sobre la posibilidad de jugar el Clásico fuera de España: «No estoy muy puesto en ese tema, quedan muchos meses. Me fijo partido a partido, ojalá lo juguemos en casa. Es mejor. Si no, se jugará donde tenga que jugarse».

Sobre la portería: «Veo a Iñaki bien, tenemos una relación muy buena. Es de los más trabajadores del equipo: siempre está en el gimnasio y es de los últimos que se va. Son cosas que pueden pasar y lo importante es como reaccionas y como te adaptas».

«No sabría decirte bien. Desde que estoy en el Barça, una de las grandes cosas es que el vestuario siempre ha estado muy unido, pero este año somos más jóvenes. Es de las mejores cosas que tenemos», señaló Alejandro Balde en rueda de prensa.

«Tenemos un gran equipo para hacer grandes cosas, ya ganamos la Supercopa. En Champions estamos bien. Las veces que hemos jugador contra equipos grandes, hemos competido y/o ganado. Claro que sí, puede ser una realidad», comentó sobre la posibilidad de ganar la Champions.

Sobre Flick: «Obvio que hay cambios, cada ‘staff’ trae su filosofía. El año pasado también estábamos bien, pero este parece que está resultando mejor. Hay que valorar que ganamos una Liga y una Supercopa».

«La Atalanta es un gran equipo, está haciendo un muy buen papel en la Serie A y ganaron la Europa League. Será un partido complicado como todos los de Champions, son los mejores de Europa. No tenía ni idea de que Gasperini era el entrenador (risas)». culminó Balde.