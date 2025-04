Ferran Torres quiere esta Copa

Ferran Torres demostró que quiere esta Copa del Rey con su quinto gol en esta competición para eliminar al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El gol del delantero valenciano fue suficiente para meter al equipo culé en la final de Sevilla tras un pase genial de Lamine Yamal. La primera parte azulgrana fue sobresaliente y la segunda fue de aprobado raspado, más pendientes de defender el resultado. Hansi Flick bordó su plan y se volvió a zampar a Simeone.

Ferran Torres vuelve a La Cartuja donde ya ganó una Copa del Rey con el Valencia. Precisamente ante su equipo actual, el Barcelona. En esta edición del torneo del KO, el delantero del Barça lleva cinco dianas, máximo goleador de su equipo y de la competición. Su tanto en el Metropolitano valió un billete a la final.

El Barcelona se jugaba el pase a la final de la Copa del Rey en un siempre complicado Metropolitano ante un siempre intenso Atlético de Madrid, pero en su mejor momento de la temporada. De verde fluorescente, el equipo culé se presentó en la capital de España con la moral por las nubes. Y la sorpresa saltó en la previa con el once de Hansi Flick.

El entrenador alemán dejó en el banquillo al máximo goleador del equipo, al delantero polaco Lewandowski. Y puso en su lugar a un Ferran que ya hizo dos goles en este mismo escenario hace 15 días. Y repitió con un tanto de puro olfato a los 26 minutos de juego. También metió a Fermín como enganche con el tridente, y dejó en el banquillo a Gavi.

Lamine Yamal puso la magia

Lamine Yamal comenzó el partido muy intenso. Juguetón incluso. Suyas fueron las dos primeras ocasiones culés en el primer minuto y en el 12. La primera la sacó la defensa colchonera bajo palos tras su centro. La segunda, con un remate desde la frontal, se marchó por un pelo. Le gustan las grandes noches a Yamal. Y esta era una de ellas en Madrid. Suya fue la asistencia del 0-1 con un pase medido entre líneas.

El Barcelona también estuvo a punto de jugar con uno más desde el minuto 7. Hubiese condicionado y mucho el encuentro. Aunque nadie, como en otras ocasiones en la bancada culé, lo protestó con vehemencia. Munuera Montero fue al VAR para expulsar a Azpilicueta tras una entrada sobre Raphinha. Pero decidió, tras verla en el monitor, que se quedaba en amarilla.

Flick lo tenía claro y cambió el plan

Hansi Flick tenía claro que quería otro plan de partido. No quería repetir los 70 minutos del Metropolitano en Liga. Lo tenía claro. Y mira que el resultado final fue más que bueno. Pero el entrenador alemán quería tener el control del partido. Y a por eso fue desde el primer minuto. Y lo consiguió. Su equipo ofreció otra cara bien distinta. Con mucho balón, una superioridad enorme y arrinconando al Atleti. Cada minuto iba a más.

Tardó 26 minutos el Barcelona en marcar el primero en el Metropolitano y ponerse por delante en el marcador. Lamine Yamal, que era el mejor sobre el campo, se inventó un pase mágico para que Ferran Torres definiese como puro nueve ante Musso. El delantero valenciano está en un gran momento y no falló. Le salía todo a Flick. Estaba acertando en todo y estaba comiéndose a Simeone.

Sorprendió también Hansi Flick con sus dos primeros cambios en el minuto 58. Quitó a Cubarsí, que parece que no se ha recuperado todavía de su lesión al 100%. Y metió a Araujo para defender con más frescura. Pero es que su segundo cambio también fue defensivo para meter a Eric en el pivote y quitar a un Fermín mucho más ofensivo. Más tarde sí sacó a Lewandowski poe Ferran.

Ferran Torres, tras su doblete en Liga en este mismo estadio, volvió a mojar contra el Atlético de Madrid. Y es que el delantero valenciano es el máximo goleador del Barcelona en esta Copa del Rey con cinco dianas. También es el máximo goleador del torneo empatado a tantos con Endrick y Julián Álvarez. El tiburón culé quiere la Copa.

Un Barça más flojo en la segunda mitad

La segunda mitad del Barcelona no fue tan buena como la primera. No tuvo tanto control y no fue tan superior. Tampoco tuvo tantas ocasiones, y concedió más al rival. El equipo culé estaba esperando para salir a la contra, pero preocupado por mantener la portería a cero.

Estaba perdiendo muchas pelotas en el centro del campo el Barcelona en el tramo final de partido. Quitó Flick a Lamine en el minuto 86 para defenderse aún más con Gerard Martín y colocar doble lateral en su banda. El técnico alemán no quería encajar y se estaba centrando en su defensa.