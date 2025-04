El ‘negreiro’ Martínez Munuera intenta desde el VAR expulsar a Azpilicueta en el minuto 8 sin éxito

La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona comenzó con polémica. El negreiro Juan Martínez Munuera –cliente del hijo de Enríquez Negreira– llamó desde el VAR a Munuera Montero en el minuto 8 para que revisara una falta de Azpilicueta a Raphinha y expulsara al jugador rojiblanco. Algo que no pasó. El intento de desequilibrar la balanza en favor de los azulgranas del alicantino, acabó en nada.

Después de ver durante varias repeticiones la jugada en el monitor, el colegiado andaluz decidió que la entrada estaba bien sancionada con una tarjeta amarilla que ya le había mostrado y no dejó con uno menos a los de Simeone. Azpilicueta entró por detrás a Raphinha y Munuera Montero le sacó la amarilla sin dudarlo. Parecía que la decisión estaba bien pitada, pero desde el VAR intentaron interceder en el partido y hacer que le expulsara y dejara con uno menos a los rojiblancos. Pese a la intentona de Martínez Munuera, el árbitro de campo se quedó con su decisión inicial.

🟨Munuera Montero dice que la amarilla es suficiente Entró al VAR por posible roja de Azpilicueta ¿Qué es para vosotros?#LaCopaRTVE #CopaDelRey pic.twitter.com/quaylPQpY8 — Teledeporte (@teledeporte) April 2, 2025

Corría el minuto 6 de partido cuando Azpilicueta entró por detrás, en campo del Barcelona, a Raphinha. Munuera Montero no lo dudó y señaló la falta, además de mostrarle cartulina amarilla, la primera del partido. Sin embargo, desde Las Rozas, donde estaba Martínez Munuera en el VAR, había otra consideración. El colegiado alicantino vio que el navarro iba con la plancha por delante y le llamó para revisar la acción.

Pero el impacto del pie de Azpilicueta en el gemelo de Raphinha no se produjo totalmente. Por tanto, tras verlo en repetidas ocasiones, Munuera Montero consideró que no era suficiente para enseñar la roja directa. El andaluz no quiso condicionar el partido desde tan pronto. Entre que sacó la amarilla y vio la jugada habían pasado unos dos minutos, por lo que los rojiblancos pudieron quedarse en el minuto 8 con uno menos, pero no terminó pasando.

Cabe recordar que Martínez Munuera pagó por servicios de coaching a Javier Enríquez Romero, el hijo del que fuera vicepresidente del CTA. Tal y como declaró el pasado 25 de julio de 2023 el hermano del colegiado alicantino a la Guardia Civil, Martínez Munuera recibió sesiones telemáticas para «mejorar la concentración de su arbitraje», en lo cual creía que podía ayudarle Enríquez, que impartía charlas técnicas en el CTA entre 2010 y 2013.