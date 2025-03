La suerte sonríe al Barça: Isco no jugará contra los culés

La suerte le sonrió al Barça durante El Gran Derbi sevillano que disputaron Betis-Sevilla con la amarilla que vio Isco Alarcón. La estrella verdiblanca vio la quinta amarilla del curso durante el encuentro y no podrá estar el próximo sábado en el Olímpico de Montjuic contra el equipo culé. Un contratiempo importante para los de Pellegrini y una suerte para un Barcelona que continúa como líder de la Liga.

«Me ha sorprendido. Pensaba que no iba a pitar falta porque toco balón. Y él me dice que me lo llevo todo por delante. No sé, lo tengo que ver. Al final es un partido con mucha tensión, donde hay mucho ruido, yo como capitán tengo que hablar con el árbitro, pero bien», explicó Isco en la zona mixta del Villamarín por esa amarilla.

Ocurrió durante el minuto 56 de partido. Isco realizó una falta en campo rival y el colegiado Busquets Ferrer no se lo pensó. Le sacó una amarilla que era terrible para el Betis. Era la quinta para el jugador malagueño y no podrá estar para el importante duelo del próximo sábado contra el Barcelona en el Olímpico de Montjuic.

Isco aguantó 71 minutos sobre el césped en el derbi contra el Sevilla y fue capital. Se llevó el MVP al final del encuentro, y no fue para menos. Suya fue la genial asistencia al Cucho Hernández para que el Betis hiciese el 2-1 antes del descanso. Ganó el equipo verdiblanco y la participación del malagueño fue clave.

Pero la baja de Isco para el Betis el próximo sábado en Montjuic puede ser determinante. Desde su regreso tras la larga lesión sufrida a finales de la temporada pasada, el equipo de Pellegrini ha cambiado su cara y está ahora luchando por entrar en Champions. Una baja sensible que vuelve a sonreír a un Barcelona que no tendrá que preocuparse por cubrir al malagueño en ese partido.

El Betis vuelve a ganar un derbi en Liga casi 7 años después

El Betis ganó al Sevilla (2-1) en el primer triunfo del técnico chileno Manuel Pellegrini en un derbi hispalense, al décimo intento, aunque ya lo logró en los octavos de la Copa que conquistó su equipo en 2022, y enlazó una sexta victoria que le afianza en la lucha por un puesto en la Liga de Campeones ante un rival con muy pocos recursos tras la remontada local.

Un gol del colombiano Cucho Hernández en el segundo minuto de la prolongación de la primera parte puso por delante a un efectivo Betis al descanso, después de que el estadounidense Johnny Cardoso, a los 25 minutos, equilibrara para el conjunto verdiblanco el tanto que en el 17 logró el suizo Rubén Vargas para un Sevilla luego impotente.