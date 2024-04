El sorpresivo mensaje de Rafa Nadal que tranquiliza a sus fans: apunta a volver pronto

Menos de 24 horas después de comunicar su ausencia en el Masters 1000 de Montecarlo, Rafa Nadal vuelve a aparecer en las redes sociales para mostrar sus seguidores los avances en su tenis y que su preparación sobre tierra batida continúa hacia próximos objetivos. Todo lo que se tiñó de negro después de una nueva renuncia del campeón de 22 torneos de Grand Slam adquiere ahora un rayo de esperanza al comprobar que Nadal, pese a las limitaciones, puede sacar, y que sigue entrenándose en su academia de Manacor.

Con una publicación en las redes sociales, Nadal quiso dotar de optimismo a su situación. Tanto el texto como la fotografía compartidas a través de Instagram, que se ha convertido en el canal de comunicación de referencia del jugador español, están dirigidas a mandar un mensaje positivo a los fans. «Hoy. 5 de abril. 11:30», escribía Rafa a través de su cuenta oficial, junto con una fotografía en la que aparece sacando en mitad de su entrenamiento en pista.

Rafael Nadal renunció a disputar el Masters 1000 de Montecarlo, después de varias semanas buscando un estado óptimo de cara a competir en un torneo de alta exigencia. Sin embargo, como desveló su tío Toni Nadal, unas molestias le impiden realizar el movimiento del servicio de manera completa. Rafa, con su fotografía y su mensaje compartido, demuestra que si bien, en Montecarlo no ha podido ser, sí apunta a otros objetivos próximos donde el saque sí le pueda dejar jugar y competir al máximo de sus posibilidades actuales.

Ya en el vídeo en el que ilustraba el anuncio de su baja en el Masters 1000 de Montecarlo, Nadal dejaba claro que no había frenado los entrenamientos y que seguía buscando su mejor versión, dentro de los problemas físicos que le acompañaban en un momento complicado. Fue la prueba, dentro de todo lo negativo que desprendía su cuarta renuncia de la temporada 2024 –tras Open de Australia, Doha e Indian Wells– de que el mejor tenista español de la historia quiere volver y quiere hacerlo al máximo y cuanto antes.

¿Cuándo volverá a jugar Rafa Nadal?

Es la gran pregunta que circula ahora mismo en el mundo del tenis, y que se impone a las dudas sobre si realmente Rafa Nadal podrá volver a jugar un torneo como profesional. Si no media otra lesión, el jugador balear va progresando y la intención sería poder jugar en Barcelona y Madrid, el Trofeo Conde de Godó y el Mutua Madrid Open respectivamente.

Prueba de ello es que en ambos torneos, Nadal está inscrito actualmente, con ranking protegido, ya que, además de ser el posible último año en el que juegue en ‘casa’, resultarían una preparación ideal y necesaria de cara al doble objetivo principal de la temporada, que son Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París.

El mensaje con el que Nadal dijo adiós a Montecarlo

Pese al optimismo que despierta el último mensaje de Rafael Nadal en las redes sociales, así como la confirmación de que sigue entrenando en pista a un ritmo considerable, la realidad del tenista balear es que no puede competir actualmente al máximo nivel y que por ello se dio de baja en el Masters 1000 de Montecarlo.

«Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja», anunció Nadal en las redes sociales el pasado jueves. «Aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No os imagináis lo difícil que es para mí no tener la oportunidad de poder jugar estos eventos una vez más», reveló, sobre su ausencia en Montecarlo.

Nadal, sincero y afectado en su mensaje, dejó un primer mensaje para la esperanza que horas después se confirma con su fotografía sacando. «No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren».