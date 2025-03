El sorprendente aspecto del Camp Nou 4 meses después de la fecha en que iba a ser inaugurado

El FC Barcelona ha publicado este jueves 20 de marzo un vídeo en sus redes sociales bajo el texto, «Buenos días desde las obras del Spotify Camp Nou». En el vídeo se muestran algunos trabajos que se están realizando actualmente en el estadio, con la colocación de diferentes butacas del graderío, con la zona donde irá el césped como zona de paso, terreno baldío… Mucho trabajo por delante. Hasta ahí, todo bien, si no fuera porque en unos días se cumplirán cuatro meses de fecha inicial que Joan Laporta y la cúpula culé fijó como de retorno al Camp Nou. Y lo que queda…

🏗️ Buenos días desde las obras del Spotify Camp Nou pic.twitter.com/VPtLOQkrLN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 20, 2025

Primero fue a finales de noviembre cuando se marcó la fecha de retorno. Cabeza abajo cuando se anunció poco antes que no, que noviembre no, que mejor febrero. Se acercaba la nueva fecha y desde el club se colocó el mes de mayo como esa primera toma de contacto con un nuevo partido del Barça en el Camp Nou… y ahora cada vez toma más fuerza la idea de no ver un partido en el nuevo estadio culé hasta 2026, sí, hasta 2026.

En el Barça aún se sueña con poder disputar los partidos ante el Real Madrid (11 mayo) y Villarreal (18 mayo) de esta temporada de Liga pero, viendo cómo avanzan las obras del Camp Nou, los continuos retrasos y la falta de palabra ya constatada por parte de los directivos del Barça. Parece más otro intento fallido de cumplir un plazo imposible. Pero ahí está. En cualquier caso, el Barça tiene firmada ya su permanencia en el Estadio Olímpico Lluís Companys hasta final de temporada. Vaya a ser que no cumplan de nuevo…

Así, el Barcelona espera que la fecha definitiva del retorno al Camp Nou sea en algún punto del arranque de la próxima temporada 25/26, en el mes de septiembre, tras solicitar a la Liga jugar los primeros encuentros de dicha campaña como visitante, ganando así algo de tiempo con las primeras fechas que se comienzan a disputar a mediados del mes de agosto.

Pero es que el aspecto del actual Camp Nou, el mismo que se proyectaba listo para jugar a finales del pasado mes de noviembre, casi cuatro meses después, es crítico. El Barcelona y la constructora turca Limak han sufrido muchos problemas, habituales en este tipo de obras y construcciones, de mucha envergadura pero que parece que no había previsto en ningún término ninguno de los dos afectados: permisos del Ayuntamiento, licencias necesarias, problemas con los vecinos, horarios más estrictos, falta de personal cualificado… De hecho, ya se anunció que la nueva cubierta y su colocación se retrasaba… ¡un año!

Así, a día de hoy, el Barcelona de Joan Laporta no se ve capaz de dar una fecha real a la vuelta del primer equipo al Camp Nou, que en un primer momento será con el estadio a medio hacer. En cualquier caso, aún queda un largo camino para ver acabado el nuevo estadio, incluso se prevé que no esté finalizado para el verano de 2026 y que se comience la campaña 26/27 en los mismos términos que la próxima, jugando los primeros partidos como visitante…