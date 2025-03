El regreso frustrado al Camp Nou genera un agujero de 28 millones en la cuentas del Barça

El esperpento y el ridículo con las obras del nuevo Camp Nou se va confirmando poco a poco. El Barcelona no va a poder jugar en su nuevo estadio esta temporada. Y para Joan Laporta y su Junta Directiva es la peor noticia que le podían dar este curso. No regresar al Camp Nou esta temporada supone no ingresar 28 millones de euros. Un agujero importante para un club que no está para rechazar o tirar el dinero.

Las vueltas que está dando el Barcelona con el Camp Nou esta temporada son surrealistas. El club blaugrana lleva toda la temporada engañando a sus socios y aficionados con el regreso al nuevo estadio. Comenzaron anunciando que el regreso podría ser en septiembre o noviembre. Luego en febrero o marzo. Posteriormente para el Clásico en mayo… Pero finalmente el hincha culé no verá a su equipo en el nuevo estadio esta temporada.

Un ridículo importante que afecta al Barcelona de lleno. Y no solamente a la imagen de un club que se ha llevado toda la temporada intentando engañar a sus socios con falsas promesas. Porque hay que recordar que el club blaugrana llegó a anunciar los precios de los abonos para el Camp Nou de cara a la segunda vuelta del campeonato en la que ya estamos inmersos. Todo muy surrealista. El no poder regresar al Camp Nou esta temporada supone que el club blaugrana sufra un importante agujero económico de casi 30 millones de euros.

El Camp Nou le da la espalda a las cuentas del Barça

El Barcelona transmitió en el mes de octubre de 2024 que confiaban plenamente en ingresar 28 millones de euros esta temporada en la partida de explotación del estadio con su regreso al Camp Nou. Unas cifras que estaban reflejadas en el presupuesto del club blaugrana para el ejercicio económico de la campaña 2024/2025.

Algunos medios como el Diario Sport, informan ahora que el regreso al Camp Nou esta temporada parece imposible, salvo milagro. Por ello, el desastre en las obras del nuevo estadio le han dado la espalda a las cuentas del club catalán. El agujero es importante, ya que Laporta dice adiós a casi 30 millones de euros que estaban presupuestados. Una pérdida importante para un club que necesita cada euro en estos momentos de su historia.

Además, antes de iniciarse las obras del Espai Barça, el club ingresaba unos 230 millones por la explotación del Camp Nou, por lo que su exilio a Montjuic le ha hecho perder más de 100 millones de euros. Y todavía no es seguro que el Barcelona pueda comenzar la próxima temporada en el nuevo estadio. Y es que visto lo visto, hay que andar con pies de plomos con cada promesa de la Junta directiva de Laporta.

Otras fuentes como Mundo Deportivo señalan que el objetivo del Barcelona sigue siendo intentar regresar al Camp Nou a final de esta temporada para las últimas jornadas de Liga. Una misión que parece complicada y que visto lo visto, con las promesas incumplidas por el club, no parece que se pueda cumplir.