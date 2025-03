El Barça se arrodilla ante vecinos y Ayuntamiento para poder trabajar 24 horas al día en el Camp Nou

El FC Barcelona continúa trabajando para volver lo antes posible al Camp Nou. La idea del club es regresar antes de que acabe la temporada a su estadio, más concretamente en el mes de mayo. Aunque no hay una fecha exacta establecida, les gustaría poder disputar el Clásico frente al Real Madrid en su renovado estadio. Para ello quiere agilizar las obras trabajando las 24 horas y los siete días de la semana, pero todavía no tiene el OK del Ayuntamiento ni la aprobación de los vecinos.

Hace casi un mes que el club solicitó al Ayuntamiento una licencia para poder trabajar en las obras las 24 horas y los siete días de la semana. Para obtener el OK definitivo del Consistorio, primero deben de tener la aprobación de los vecinos de Les Corts, distrito en el que está situado el Camp Nou. Tras las últimas reuniones mantenidas de manera periódica entre el club y los vecinos de la zona, la sintonía es bastante positiva.

Hasta entonces, el horario de las obras continuará como hasta ahora. Desde la entidad confían en poder estar jugando allí en mayo con capacidad para 62.000 espectadores. También dijeron que estarían jugando en el Camp Nou en noviembre, luego en febrero y después en marzo… Ya estamos en el mes de marzo y no parece que vayan a volver de manera inmediata a su estadio. En caso de que el Clásico se juegue en Montjuic, el objetivo es recibir al Villarreal, que sería el último partido de la temporada en casa, ya en el coliseo azulgrana.

Por el momento, según cuenta Mundo Deportivo, el Barcelona no quiere poner ninguna fecha concreta, pero aseguran que el obtener o no esta licencia no debería afectar al deseo de volver al Camp Nou en el mes de mayo. El Ayuntamiento está por la labor de concedérsela, siempre y cuando tengan el permiso de los vecinos. En el club son positivos con este asunto. Las negociaciones están en marcha y en las últimas reuniones la sintonía es bastante buena.

Los bomberos tienen la última palabra

Una vez tengan todo eso, el Barça podría comenzar a trabajar en el estadio las 24 horas y los siete días de la semana, lo cual agilizaría bastante el regreso al Camp Nou. Después, el club debe de cumplir una serie de requisitos para volver a su campo. Primero deben tener terminada la Primera y Segunda Gradería y, segundo, necesitan que los bomberos aprueben el plan de evacuación, que ya está diseñado tanto para acoger a 62.000 espectadores como para los 105.000 que tendrán cuando el estadio esté terminado.

Es decir, para que el Barcelona vuelva al Camp Nou antes de que acabe la temporada tienen que seguir estos pasos: llegar a un acuerdo con los vecinos para poder ampliar el horario y días de trabajo en las obras, recibir el OK del Ayuntamiento, terminar la Primera y Segunda Gradería, que los bomberos aprueben el plan de evacuación y, por último, que el Consistorio de Jaume Collboni les conceda la licencia de actividades para acoger de nuevo partidos de fútbol.