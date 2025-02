La chapuza del Barcelona con el nuevo videomarcador: habrá zonas del Camp Nou dónde no se vea

La ambiciosa remodelación del Spotify Camp Nou avanza –con retraso y– con el objetivo del Barcelona de convertir al estadio en uno de los más modernos del mundo o eso se pensaba con su videomarcador. Ese es el objetivo y reto, aunque uno de los que apuntaba a ser elementos estrella del proyecto, los nuevos videomarcadores, está generando decepción y controversia entre los socios culés. La directiva del Barcelona se muestra confiada en que el renovado coliseo blaugrana sorprenderá al mundo, pero en una reciente sesión informativa se confirmó un problema que ha despertado dudas y críticas: habrá zonas del estadio donde los videomarcadores no serán visibles, una auténtica chapuza.

Pese a que inicialmente se apuntaba a replicar al Real Madrid y el Santiago Bernabéu con su videomarcador central, el Barça ha tomado otro camino y ha optado por instalar tres videomarcadores en la parte central de la cubierta semiabierta del nuevo Camp Nou. La idea es ofrecer pantallas de gran tamaño para mejorar la experiencia de los aficionados, pero los socios y socias se han dado cuenta rápido que no todos los espectadores podrán beneficiarse de ellas…

Durante la última sesión informativa del Espai Barça, conducida por la vicepresidenta Elena Fort y Joan Sentelles, jefe de operaciones del proyecto, un socio planteó la incógnita sobre la visibilidad de estos videomarcadores. La respuesta de Sentelles no fue alentadora: «Desgraciadamente, desde la fila que usted comenta no creo que pueda ver el videomarcador. Hemos modificado ligeramente la inclinación de la primera grada, pero creo que no se podrá ver el videomarcador».

Los damnificados de estos nuevos videomarcadores que planea el Barcelona para el nuevo Camp Nou son aquellas personas ubicadas en las filas traseras de la primera gradería, ya que tendrán dificultades para ver las pantallas, ya que éstas están cubiertas por la segunda grada. Este fallo en el diseño arquitectónico ha generado malestar e incertidumbre entre los abonados, que esperaban una solución que garantizara visibilidad para todos.

En el planteamiento original del nuevo Camp Nou, el Barcelona había considerado la posibilidad de instalar un videomarcador de 360 grados, similar al que se ha implementado en el nuevo Santiago Bernabéu. Sin embargo, la directiva descartó esta opción alegando que la inversión necesaria no ofrecía un retorno económico suficiente.

El modelo finalmente elegido no convence a una parte de la afición, que ve en esta decisión un error estratégico. «Tomaremos nota y miraremos si se pueden instalar algunas pequeñas pantallas en esas zonas de peor visibilidad para el marcado», aseguró Sentelles, en un intento de calmar a los socios descontentos. El Barcelona parece estar repitiendo estos errores con su nuevo diseño. Aunque el club defiende que las tres pantallas serán «las más grandes de Europa en un estadio de fútbol», el hecho de que muchos abonados no puedan verlas genera incertidumbre sobre la efectividad de la inversión.

El coste estimado de un videomarcador de 360 grados ronda los cinco millones de euros, según referencias del modelo instalado en el Santiago Bernabéu. La directiva azulgrana ha justificado su decisión argumentando que este tipo de pantalla no generaría ingresos suficientes para compensar su elevado precio. No obstante, hay quienes no comparten esta visión. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, el videomarcador de 360 grados ha demostrado ser una inversión rentable, generando importantes ingresos publicitarios. En contraste, en el Camp Nou se ha optado por una alternativa que, aunque menos costosa, podría afectar la experiencia de miles de aficionados.