Simeone asume la presión: «Hemos construido un legado enorme y hay que mantenerlo»

El Atlético de Madrid recibe al Villarreal en casa con la urgencia de conseguir su primera victoria de la temporada. Los de Simeone vienen de sumar dos puntos en la tres primeras jornadas de Liga, y ante el conjunto groguet dispondrán de una prueba de nivel para cambiar las malas sensaciones. El técnico colchonero ha centrado el trabajo del equipo durante el parón en «visualizar los errores» y «acentuar el trabajo en esas parcelas».

El Cholo habló durante la semana sobre un cambio en su forma de afrontar las victorias, ya que afirmó sentir alivio en lugar de alegría con los triunfos. «Siento alivio porque la responsabilidad es grande, porque sé que hemos construido un legado enorme y hay que sostenerlo», explicó esta mañana en sala de prensa.

Simeone asegura no haber tenido el tiempo necesario para trabajar por la ausencia de los internacionales. «Tuvimos poco tiempo como todos los equipos cuando llegan los jugadores de la selección. Esperemos que lleguen descansados a un partido importante», expresó el argentino, que lamentó la baja de su compatriota Almada: «Perdemos a un futbolista importante, sumado a Baena», expresó el argentino.

Ante estas dos ausencias, Simeone se debate entre la entrada en el once de Nico González o Conor Gallagher. «Nico ha llegado con mucho entusiasmo y mucha ilusión. Conor también ha entrenado en esa posición y lo ha hecho muy bien. Sabemos lo que nos puede dar. A Nico recién lo empezamos a conocer. Esperemos, ya sea uno o el otro, que lo haga de la mejor manera», aseguró.

Sobre el cariño de la afición, el técnico colchonero habló sobre qué espera del Metropolitano en el partido de mañana. «En la vida cuando uno espera, desespera. Necesitamos trabajar para que la gente se sienta identificada con el equipo. En cuanto al afecto de la gente, soy un agradecido. Desde que llegué hasta el día de hoy he sentido afecto, cariño y respeto. Soy yo el que tengo que darle a la gente todo lo que espera del equipo», sentenció.

El Villarreal se presenta en el Metropolitano con siete puntos de nueve posibles y como máximo goleador (ocho tantos) en Liga. «El Villarreal juega con un estilo muy definido. Nos vamos a enfrentar a un equipo que ejemplifica muy bien un sistema reconocido por nosotros (4-4-2) y que hemos utilizado mucho tiempo. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño con nuestras armas y herramientas», aclaró Simeone.