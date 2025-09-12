A Simeone le crecen los enanos: sin Baena ni Almada y con el Expediente X de Giménez

A Simeone le crecen los enanos: se queda sin Baena ni Almada y sufre además el Expediente X de Giménez, que acumula tres meses lesionado sin que nadie haya comunicado oficialmente la naturaleza de su problema. El último en caer ha sido el centrocampista argentino, que volvió lesionado del primer parón de selecciones y que permanecerá de baja cuatro semanas, por lo que está casi descartado que llegue al derbi ante el Real Madrid. Al Cholo no le quedará otra que tirar de alguno de los argentinos en el once inicial pese a que apenas completarán dos entrenamientos antes del choque de este sábado ante el Villarreal.

Es evidente que la temporada se le ha torcido al Atlético desde el minuto cero. Álex Baena cayó lesionado en el RCDE Stadium en la primera jornada de Liga y cuando parecía listo para volver sufrió un inesperado ataque de apendicitis aguda que le obligó a pasar por el quirófano. Thiago Almada tomó su relevo, pero ha sido el primero en ser víctima del «virus FIFA», lo que rompe como un castillo de naipes el entramado tejido por Simeone en el centro del campo.

Al Cholo no le quedará otra que improvisar, y deberá hacerlo además ante un enemigo temible como es el Villarreal, que tradicionalmente se le da mal y que llega al Metropolitano con siete puntos en tres jornadas encamarado a la parte alta de la clasificación. Giuliano, Julián y Nico González -que será presentado hoy oficialmente- están disponibles, pero apenas han completado un entrenamiento tras volver con su selección y si se les fuerza se corre el peligro de que caigan también, aunque está claro que por lo menos uno aparecerá en el once inicial.

Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Cardoso, Barrios, Gallagher, Giuliano, Julián y Sorloth podría ser el once inicial, aunque existen aún otras alternativas como Griezmann o incluso el italiano Raspadori, que volvió triunfal de los dos partidos jugados con su selección. No es una quiniela fácil para acertarla esta semana, pero Simeone deberá afinar al máximo porque otro resultado negativo sería muy nocivo para el Atlético.