Shakira ya tiene preparada otra canción contra Piqué y la estrenará en una fecha muy especial

Shakira no para. Después de arrasar con la Sesión 53 con Bizarrap, la cantante colombiana ya tiene preparado un nuevo single con Karol G en el que volverá a cargar contra Piqué y será lanzado en una fecha muy especial. La de Barranquilla no da su brazo a torcer pese a haber recibido algunas críticas y seguirá lanzando dardos a su ex en su música. Además, irá más allá lanzando el single el próximo 2 de febrero, día en el que ambos cumplen años.

La expectación es máxima después de todos los ataques que había en su última canción. «Una loba como yo, no está pa’ novatos», «Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena», «Cambiaste un Rolex por un Casio» y «un Ferrari por un Twingo», fueron algunos de los recados de Shakira a Piqué y su novia Clara Chía en el tema.

Ahora, la cantante colombiana se encuentra a la espera para el lanzamiento de un nuevo hit musical, cuya fecha de estreno está prevista para el próximo 2 de febrero. Esta vez estára acompañada de Karol G, y el videoclip fue grabado el pasado 6 y 7 de enero en Barcelona. De hecho, cabe mecionar que la de Medellín aprovechó también una de sus canciones para atacar a Anuel, su ex pareja, una estrategia similar a la de Shakira.

Cumplen el mismo día

También tiene cierto morbo el hecho de que la fecha del lanzamiento, que será el segundo día del mes de febrero, pues es un momento muy señalado y especial para Shakira y Piqué. Este día coincide con el cumpleaños de la artista, que soplará las velas de los 46, y con el del ex futbolista del Barcelona, que celebrará sus 36 años con Clara Chía, la que será su primera vez juntos de manera oficial.

Por el momento, no ha salido a la luz ningún extracto de este tema, aunque desde Mamarazzis aseguran que esta canción contará con algunos versos «envenenados» en el cual Anuel y Piqué serán nuevamente protagonistas a consecuencia de sus sendas rupturas con Shakira y Karol G.