Así es la letra de la nueva canción de Shakira con Bizarrap

La nueva canción de Shakira con Bizarrap ya es tendencia en las redes sociales, antes de que se estrene ya se ha convertido en una de las más buscadas. Los zasca directamente a Gerard Piqué han despertado el interés de medio mundo. La cantante colombina empieza una nueva vida lejos del que fue su amor, el padre de sus hijos, el futbolista Gerard Piqué. La letra de esta nueva canción se ha convertido en una de las más esperadas de los últimos tiempos, algunas estrofas ya han dado mucho de qué hablar.

La nueva canción de Shakira con Bizarrap tiene una letra muy especial

Todo músico o cantante tiene una vida en la que se inspira para sus canciones, esas experiencias personales son las que marcan la diferencia. Una historia triste, unos momentos en los que aparece una tercera persona. Shakira ha vivido recientemente un episodio que la ha dejado en una posición radicalmente distinta a la que tenía.

Ha pasado de ser una mujer enamorada de su pareja de los últimos 10 años y padre de sus hijos y vivir la más grande de las decepciones. La relación se ha roto, después de que la colombiana lo dejara todo en favor de su amor, su vida en Barcelona ha estado marcada por una final de lo más triste.

Gerard Piqué ya tiene nueva pareja, Clara Chía. Shakira ha tenido que cambiarse de país y centrarse en una carrera musical que se inspira en esta historia de desamor. A Piqué le dedica algunas lindezas que se han convertido en tendencia en redes sociales. Su última canción tiene una letra de lo más llamativa.

Shakira canta: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni, aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique”.

Ella es la ganadora, ha dejado claro que a Piqué le quedaba grande. Ha estado estos años con una estrella internacional y ahora opta por una vida al lado de una joven que es 20 años menor que Shakira. Clara Chía es igualita que él, en el sentido de que es de Barcelona y trabajadora de la empresa que él mismo fundó. La cantante internacionalmente aclamada le quedaba grande para alguien como él, es alguna de las referencias a esta letra de canción.